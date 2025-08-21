快訊

疑有租金糾紛！彰化120隻羊暴斃 飼主控地主下毒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣秀水鄉一處飼羊場今年四月間短短數日內一二○隻羊暴斃，飼主根據監視畫面指控地主潛入羊舍投放劇毒農藥托福松，但地主否認。圖／讀者提供
彰化縣秀水鄉林姓羊農疑與林姓地主有租金糾紛，指控地主今年四月間趁他不在，潛入羊舍投放劇毒農藥托福松，導致數日內超過一二○隻羊暴斃，且多為懷孕母羊，損失近千萬元。警方偵詢地主，他否認涉案，全案移由檢方偵辦。

彰化縣警鹿港分局四月九日接獲林姓羊農報案，稱他養在秀水鄉路陝西村的飼羊場，不明原因大量死亡，經清點各類羊隻品種共五十八隻死亡；接連幾天又有羊隻陸續死亡，林姓飼主說最終共死一二○隻，這些母羊多數懷孕，「等於一屍兩命」，估計損失千萬元。

林姓飼主表示，與七十一歲林姓地主有租金糾紛，懷疑對方為了將他趕出羊場，後續取得向縣府租用羊場土地使用權，再轉租給出更高價的人，指控地主投放農藥托福松毒死羊群。

林姓飼主並提供飼羊場監視器，發現地主四月間曾趁他不在時，數次潛入羊舍周圍，疑似投農藥入飼料罐；他說造成羊隻接連暴斃，死狀極慘，提告地主違反動物保護法、毀棄損壞等罪。

警方調閱監視器，發現林姓地主案發前確曾到農藥行購買兩包托福松等農藥，通知林男到案說明，但林男否認指控，稱未將農藥托福松加入至飼料罐中毒殺羊隻。警方偵詢後，六月廿日將全案函送彰化地檢署偵辦。

「托福松」是一種劇毒的有機磷類殺蟲劑，主要用於防治土壤中的害蟲，如線蟲和切根蟲，由於毒性極強，需謹慎使用，避免誤食或接觸。「托福松」已被農業部列為規畫逐步退場禁用的劇毒農藥之一，將在二○二八年十二月卅一日起禁止販賣及使用。

去年九月間，台東縣金峰鄉發生食用小米粽導致食物中毒造成四人死亡案，經鑑定，疑就是因混有農藥托福松小米誤加入食材中毒。

疑有租金糾紛！彰化120隻羊暴斃 飼主控地主下毒

