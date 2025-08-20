影／三重卡拉OK打烊拒接客 7旬翁看不慣先動手反遭醉漢擊倒

新北市三重區明志國中圍牆邊一家卡拉OK小吃店，今天下午發生72歲老翁被毆打躺地失去呼吸心跳，初步調查是因為醉漢想要消費被拒於門外，老翁看不慣先動粗反被擊倒。警方已逮捕37歲賴姓男子，待賴酒醒後詢問案情，將依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方下午3時27分獲報三重區大仁街36巷發生打架案件，趕抵時救護人員正幫躺在地上流鼻血且失去生命徵象的陳姓老翁CPR，涉嫌打人的賴男呆立在旁立刻被逮捕，隨後救護車將老翁送台北馬偕醫院，急救後恢復呼吸心跳。

初步了解，全案起因於賴男酒醉之後還想續攤唱歌喝酒，但早場卡拉OK店已經打烊拒絕接客，老闆娘和1名男性朋友在店門外難以勸離賴男，陳姓老翁也是老闆娘的朋友，冒雨騎機車抵達，加入幫忙規勸。

後來雙方越吵越激烈，陳姓老翁氣不過，拿安全帽揮打賴男，賴男徒手反擊，老翁被打倒躺地，一度失去生命徵象送醫救回。警方當場依現行犯逮捕賴男，待酒醒再詳細調查，預計警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

