影／三重卡拉OK打烊拒接客 7旬翁看不慣先動手反遭醉漢擊倒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區明志國中圍牆邊一家卡拉OK小吃店，今天下午發生72歲老翁被毆打躺地失去呼吸心跳，初步調查是因為醉漢想要消費被拒於門外，老翁看不慣先動粗反被擊倒。警方已逮捕37歲賴姓男子，待賴酒醒後詢問案情，將依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方下午3時27分獲報三重區大仁街36巷發生打架案件，趕抵時救護人員正幫躺在地上流鼻血且失去生命徵象的陳姓老翁CPR，涉嫌打人的賴男呆立在旁立刻被逮捕，隨後救護車將老翁送台北馬偕醫院，急救後恢復呼吸心跳。

初步了解，全案起因於賴男酒醉之後還想續攤唱歌喝酒，但早場卡拉OK店已經打烊拒絕接客，老闆娘和1名男性朋友在店門外難以勸離賴男，陳姓老翁也是老闆娘的朋友，冒雨騎機車抵達，加入幫忙規勸。

後來雙方越吵越激烈，陳姓老翁氣不過，拿安全帽揮打賴男，賴男徒手反擊，老翁被打倒躺地，一度失去生命徵象送醫救回。警方當場依現行犯逮捕賴男，待酒醒再詳細調查，預計警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市三重區大仁街卡拉OK小吃店門外，72歲陳姓老翁冒雨騎機車抵達，想幫老闆娘勸離醉漢，結果動怒先出手打人，反被打倒躺地失去呼吸心跳，送醫之後救回。記者林昭彰／翻攝
賴姓男子喝醉酒，反擊毆打陳姓老翁造成他一度失去生命徵象。警方依現行犯逮捕賴男，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區大仁街卡拉OK小吃店門外，72歲陳姓老翁（左）先動粗，手持安全帽揮打喝醉的37歲賴姓男子（右），賴男徒手反擊。後來老翁被打到躺地失去呼吸心跳，送醫之後救回。記者林昭彰／翻攝
三重 老闆娘 殺人未遂

