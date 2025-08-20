聽新聞
0:00 / 0:00
德州撲克賭場藏板橋鬧區大樓 限時錦標賽狂吸客警逮9人
新北市海山警日前獲報有德州撲克賭場隱藏於住商大樓，警方經多日蒐證後持搜索票前往攻堅，當場逮捕負責人38歲陳男、工作人員及賭客共9人，查扣賭資籌碼、抽頭金共66萬元，詢後將負責人及工作人員依賭博罪嫌送辦，6名賭客依社維法裁處。
據了解，38歲陳男今年4月在板橋區文化路1處住商混合大樓承租房屋，透過FB、IG、Line成立社團，以「合法撲克協會」的名義招攬賭客，還不定期舉辦「限時錦標賽」，向每位賭客收取400元至1000元不等的抽頭金，每場比賽為期2小時，結束時強制結算籌碼，藉此牟取不法利益。
海山警接獲情資後經多日蒐證，16日晚間9時持搜索票前往查緝，當場查獲負責人陳男（38歲）、荷官潘男（18歲）、工作人員黃男（21歲）及6名賭客共9人，同時查扣賭資籌碼58萬9000元、店家籌碼7萬6000元及抽頭金8482元及撲克牌等證物。警方詢後將陳、潘、黃等3人依賭博罪嫌送辦，檢察官複訊後皆請回，6名賭客則依社維法裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言