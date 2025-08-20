德州撲克賭場藏板橋鬧區大樓 限時錦標賽狂吸客警逮9人

新北市海山警日前獲報有德州撲克賭場隱藏於住商大樓，警方經多日蒐證後持搜索票前往攻堅，當場逮捕負責人38歲陳男、工作人員及賭客共9人，查扣賭資籌碼、抽頭金共66萬元，詢後將負責人及工作人員依賭博罪嫌送辦，6名賭客依社維法裁處。

據了解，38歲陳男今年4月在板橋區文化路1處住商混合大樓承租房屋，透過FB、IG、Line成立社團，以「合法撲克協會」的名義招攬賭客，還不定期舉辦「限時錦標賽」，向每位賭客收取400元至1000元不等的抽頭金，每場比賽為期2小時，結束時強制結算籌碼，藉此牟取不法利益。