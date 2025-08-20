快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

聽新聞
0:00 / 0:00

德州撲克賭場藏板橋鬧區大樓 限時錦標賽狂吸客警逮9人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市海山警日前獲報有德州撲克賭場隱藏於住商大樓，警方經多日蒐證後持搜索票前往攻堅，當場逮捕負責人38歲陳男、工作人員及賭客共9人，查扣賭資籌碼、抽頭金共66萬元，詢後將負責人及工作人員依賭博罪嫌送辦，6名賭客依社維法裁處。

據了解，38歲陳男今年4月在板橋區文化路1處住商混合大樓承租房屋，透過FB、IG、Line成立社團，以「合法撲克協會」的名義招攬賭客，還不定期舉辦「限時錦標賽」，向每位賭客收取400元至1000元不等的抽頭金，每場比賽為期2小時，結束時強制結算籌碼，藉此牟取不法利益。

海山警接獲情資後經多日蒐證，16日晚間9時持搜索票前往查緝，當場查獲負責人陳男（38歲）、荷官潘男（18歲）、工作人員黃男（21歲）及6名賭客共9人，同時查扣賭資籌碼58萬9000元、店家籌碼7萬6000元及抽頭金8482元及撲克牌等證物。警方詢後將陳、潘、黃等3人依賭博罪嫌送辦，檢察官複訊後皆請回，6名賭客則依社維法裁罰。

海山警方衝進賭場攻堅，逮捕負責人、工作人員及賭客共9人。記者黃子騰／翻攝
海山警方衝進賭場攻堅，逮捕負責人、工作人員及賭客共9人。記者黃子騰／翻攝
這間德州撲克賭場藏身在板橋區文化路一棟住商大樓內。記者黃子騰／翻攝
這間德州撲克賭場藏身在板橋區文化路一棟住商大樓內。記者黃子騰／翻攝

籌碼 警察 德州撲克

延伸閱讀

皮薄到會透餡才是極品！新營鬧區「水餃專賣店」推薦 初訪必點「冰花煎餃、酸辣湯」 還有「這款配菜」口味很台南

富邦壽28億買星聚點大樓 採全棟回租模式 投資報酬率約3%

高雄林園大樓失火3死！管委會批：一樓全違建難逃生

山區廢棄車場藏賭場！高雄警攻堅逮主嫌、賭客共32人

相關新聞

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見內臟受重創死因疑點重重

宜蘭王姓醫師娘離奇燒死案，檢警會同法醫今天解剖遺體，發現醫師娘只有正面上半身燒傷，並非大面積，接著解剖時見其內臟嚴重受傷...

影／玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流男全身麻痺

2名男女山友今天登玉山東峰，接近中午時途中突遇強烈雷雨，疑似遭雷擊受傷。玉山國家公園管理處派出排雲山莊4名人員前往援救，...

下周一報到！桃園警界警官大搬風 人事異動名單曝光

桃園市政府警察局今公布人事異動名單，共調整局本部及所屬各分局重要主管職務共42人，以持續強化組織運作效能與業務推展。此次...

三重卡拉OK酒客互毆 7旬老翁倒地無呼吸心跳急送醫

新北市三重區明志國中旁大仁街36巷漂亮寶貝卡拉OK小吃店，今天下午3時許發生2名酒客互毆，救護車到場時1名年約70歲老翁...

德州撲克賭場藏板橋鬧區大樓 限時錦標賽狂吸客警逮9人

新北市海山警日前獲報有德州撲克賭場隱藏於住商大樓，警方經多日蒐證後持搜索票前往攻堅，當場逮捕負責人38歲陳男、工作人員及...

淡水海巡隊新型100噸級巡防艇正式服役 強化西北護漁能量

海巡署艦隊分署今天下午在台北港海巡基地碼頭，為淡水海巡隊舉行PP-10098巡防艇成軍祈福典禮，由分署長黃宣凱主持，迎接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。