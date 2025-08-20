快訊

淡水海巡隊新型100噸級巡防艇正式服役 強化西北護漁能量

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

海巡署艦隊分署今天下午在台北港海巡基地碼頭，為淡水海巡隊舉行PP-10098巡防艇成軍祈福典禮，由分署長黃宣凱主持，迎接該隊首艘國造新型100噸級巡防艇正式服役，期許強化西北海域護漁能量。

目前淡水海巡隊4艘100噸級巡防艇均配置八里分隊駐守在台北港海巡基地，其中PP-10098艇為艦隊分署依「海巡艦艇前瞻發展計畫」新建的100噸級巡防艇，採定距螺槳推進，船體長度從原有的34公尺增加到40公尺、寬度達7.8公尺，總噸位從170噸提高到300餘噸，有更高的耐浪性，執行海上巡邏、救難任務更安全有效。

其最高航速可達25浬（約時速46公里）、續航力達1900浬（3517.6公里），具備長時間海上執勤優勢，且左右舷接近海面處設計有搜救區，還具有600噸的海上拖帶能力，比舊型100噸巡防艇多上6倍，可在緊急情況下拖曳船隻避險。

艇上並配備高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每分鐘約5000公升、最大射程達95公尺，除消防與救援能力外，並有驅離、嚇阻等多元勤務用途。新艇服役將有效提升海巡在維護海疆主權、守護國民安全上的行動能量。

淡水海巡隊指出，西北海域在秋冬季節盛產螃蟹，是我國重要漁場，但往往有大陸漁船趁東北季風越界作業。PP-10098艇投入服勤後，憑藉優異耐浪性能與先進配備，可強化西北海域護漁巡防能量，確保漁民作業安全與國家海域安寧。國人如遇海上緊急狀況需要協助，可立即撥打118免費服務專線，海巡將第一時間派艇前往處置。

海巡署艦隊分署今天在台北港海巡基地碼頭，為淡水海巡隊舉行PP-10098巡防艇（右）成軍祈福典禮，迎接該隊首艘國造新型100噸級巡防艇正式服役，期許強化西北海域護漁能量。圖／淡水海巡隊提供
海巡署艦隊分署今天下午在台北港海巡基地碼頭，為淡水海巡隊舉行PP-10098巡防艇成軍祈福典禮，由分署長黃宣凱（中）主持，迎接該隊首艘國造新型100噸級巡防艇正式服役。圖／淡水海巡隊提供
海巡署艦隊分署今天在台北港海巡基地碼頭，為淡水海巡隊舉行PP-10098巡防艇（右）成軍祈福典禮，迎接該隊首艘國造新型100噸級巡防艇正式服役，期許強化西北海域護漁能量。圖／淡水海巡隊提供
