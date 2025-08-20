快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見內臟受重創死因疑點重重

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭王姓醫師娘離奇燒死案，檢警會同法醫今天解剖遺體，發現醫師娘只有正面上半身燒傷，並非大面積，接著解剖時見其內臟嚴重受傷，研判她在3天前開車墜落山谷，當時體內就已遭到撞擊致內臟受創，住家客廳的一把火可能並非唯一致死原因，法醫已採集臟器帶回化驗，釐清死因。

疑點重重的死亡命案，今天解剖有進一步新發現！位於三星鄉2層樓農舍本月16日傍晚發生火警，63歲王姓婦人被丈夫救出時已無心跳呼吸，救護車送醫仍傷重不治，事後發現王婦竟是3天前，颱風天開著賓士車前往北宜公路，車頭「直衝」墜落80公尺的婦人，她墜谷幸運被救起，與丈夫相擁而泣，就醫檢查擦傷返家，未料3天後死於自家火警。

火調人員發現起火點是客廳沙發下方，面積不到3坪，消防局接獲報案派人車到場不到半小時就滅火，為何婦人沒有逃生跡象？現場也沒有發現油漬等揮發氣體、液體等促燃劑或可疑瓶罐，為何在短時間內造成燒燙傷？

婦人的身份是醫師娘，丈夫是宜蘭員山醫院院長，身心科醫師。之前一直以為她因全身90%嚴重燒燙傷致死，但今天法醫進行解剖時，婦人遺體並無脫水焦黑狀，據了解，只有正面上半身燒傷、臉部水泡脫皮、大腿有一點燒傷，身體背部完好，其實燒傷的面積不嚴重。

接著解剖看見她內臟受傷，研判醫師娘應該是日前墜谷時遭嚴重撞擊所造成，因此火災燒燙傷有可能不是唯一的致死原因。法醫今天採集血液、胃內容物、臟器等檢體帶回法醫研究所進行化驗。

13日醫師娘駕駛的賓士車直衝墜落山谷，車頭嚴重凹陷、引擎蓋掀開，照理說駕駛即使當天沒有明顯外傷，事後幾天也會感到全身酸痛，是否因為身體受傷，造成她在住家發生火警時，無法及時逃生？死因疑雲重重。

死者的丈夫在筆錄時表示，妻子身體健康，但檢警調查醫師娘曾有身心科就醫紀錄，且解剖也發現體內有服藥殘留；至於夫妻倆生活經濟無虞，保險也都正常，並無詐保之嫌。

檢察官薛植和表示，婦人的死因初步無外力介入，一切結果靜待法醫解剖報告。記者戴永華／攝影
檢察官薛植和表示，婦人的死因初步無外力介入，一切結果靜待法醫解剖報告。記者戴永華／攝影
王姓醫師娘日前開車墜落北宜公路邊坡80公尺深谷，賓士車嚴重受損，同時也造成她內臟遭撞擊受傷。圖／讀者提供
王姓醫師娘日前開車墜落北宜公路邊坡80公尺深谷，賓士車嚴重受損，同時也造成她內臟遭撞擊受傷。圖／讀者提供
醫師娘離奇死亡案，今天解剖採集血液、胃內容物、臟器等檢體帶回法醫研究所進行化驗。記者戴永華／攝影
醫師娘離奇死亡案，今天解剖採集血液、胃內容物、臟器等檢體帶回法醫研究所進行化驗。記者戴永華／攝影
婦人開車墜落北宜公路邊坡80公尺深谷獲救，與丈夫相擁而泣。圖／讀者提供
婦人開車墜落北宜公路邊坡80公尺深谷獲救，與丈夫相擁而泣。圖／讀者提供
醫師娘的院長老公，神情哀傷陪同解剖後離開現場。記者戴永華／攝影
醫師娘的院長老公，神情哀傷陪同解剖後離開現場。記者戴永華／攝影
王姓醫師娘日前開車墜落北宜公路邊坡80公尺深谷，賓士車嚴重受損，同時也造成她內臟遭撞擊受傷。圖／讀者提供
王姓醫師娘日前開車墜落北宜公路邊坡80公尺深谷，賓士車嚴重受損，同時也造成她內臟遭撞擊受傷。圖／讀者提供

醫師 丈夫 內臟

延伸閱讀

桃園消防攜手托嬰中心演練避難逃生 面對火災可以保護孩子周全

住警器立大功！彰化市三代同堂成功逃生 全縣今年20戶躲過火劫

醫師娘燒死案解剖遺體有藥物反應及身心科就醫紀錄 疑活活燒死

醫師娘燒死疑雲…她開賓士車北宜公路墜谷 竟是車頭直衝！疑點待釐清

相關新聞

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見內臟受重創死因疑點重重

宜蘭王姓醫師娘離奇燒死案，檢警會同法醫今天解剖遺體，發現醫師娘只有正面上半身燒傷，並非大面積，接著解剖時見其內臟嚴重受傷...

影／玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流男全身麻痺

2名男女山友今天登玉山東峰，接近中午時途中突遇強烈雷雨，疑似遭雷擊受傷。玉山國家公園管理處派出排雲山莊4名人員前往援救，...

下周一報到！桃園警界警官大搬風 人事異動名單曝光

桃園市政府警察局今公布人事異動名單，共調整局本部及所屬各分局重要主管職務共42人，以持續強化組織運作效能與業務推展。此次...

三重卡拉OK酒客互毆 7旬老翁倒地無呼吸心跳急送醫

新北市三重區明志國中旁大仁街36巷漂亮寶貝卡拉OK小吃店，今天下午3時許發生2名酒客互毆，救護車到場時1名年約70歲老翁...

德州撲克賭場藏板橋鬧區大樓 限時錦標賽狂吸客警逮9人

新北市海山警日前獲報有德州撲克賭場隱藏於住商大樓，警方經多日蒐證後持搜索票前往攻堅，當場逮捕負責人38歲陳男、工作人員及...

淡水海巡隊新型100噸級巡防艇正式服役 強化西北護漁能量

海巡署艦隊分署今天下午在台北港海巡基地碼頭，為淡水海巡隊舉行PP-10098巡防艇成軍祈福典禮，由分署長黃宣凱主持，迎接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。