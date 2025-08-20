宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見內臟受重創死因疑點重重

宜蘭王姓醫師娘離奇燒死案，檢警會同法醫今天解剖遺體，發現醫師娘只有正面上半身燒傷，並非大面積，接著解剖時見其內臟嚴重受傷，研判她在3天前開車墜落山谷，當時體內就已遭到撞擊致內臟受創，住家客廳的一把火可能並非唯一致死原因，法醫已採集臟器帶回化驗，釐清死因。

疑點重重的死亡命案，今天解剖有進一步新發現！位於三星鄉2層樓農舍本月16日傍晚發生火警，63歲王姓婦人被丈夫救出時已無心跳呼吸，救護車送醫仍傷重不治，事後發現王婦竟是3天前，颱風天開著賓士車前往北宜公路，車頭「直衝」墜落80公尺的婦人，她墜谷幸運被救起，與丈夫相擁而泣，就醫檢查擦傷返家，未料3天後死於自家火警。

火調人員發現起火點是客廳沙發下方，面積不到3坪，消防局接獲報案派人車到場不到半小時就滅火，為何婦人沒有逃生跡象？現場也沒有發現油漬等揮發氣體、液體等促燃劑或可疑瓶罐，為何在短時間內造成燒燙傷？

婦人的身份是醫師娘，丈夫是宜蘭員山醫院院長，身心科醫師。之前一直以為她因全身90%嚴重燒燙傷致死，但今天法醫進行解剖時，婦人遺體並無脫水焦黑狀，據了解，只有正面上半身燒傷、臉部水泡脫皮、大腿有一點燒傷，身體背部完好，其實燒傷的面積不嚴重。

接著解剖看見她內臟受傷，研判醫師娘應該是日前墜谷時遭嚴重撞擊所造成，因此火災燒燙傷有可能不是唯一的致死原因。法醫今天採集血液、胃內容物、臟器等檢體帶回法醫研究所進行化驗。

13日醫師娘駕駛的賓士車直衝墜落山谷，車頭嚴重凹陷、引擎蓋掀開，照理說駕駛即使當天沒有明顯外傷，事後幾天也會感到全身酸痛，是否因為身體受傷，造成她在住家發生火警時，無法及時逃生？死因疑雲重重。