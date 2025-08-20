影／玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流男全身麻痺

2名男女山友今天登玉山東峰，接近中午時途中突遇強烈雷雨，疑似遭雷擊受傷。玉山國家公園管理處派出排雲山莊4名人員前往援救，下午4時成功與傷者接觸，經評估意識清楚、並無生命危險，已引導2人繼續下撤，預計傍晚6時抵達排雲山莊。

高雄市消防局上午11時43分接獲求救電話，2名山友因山區雷雨突至，疑似遭雷擊。女山友頭部受傷流血，男山友則一度手腳麻痺。2人短暫休息後嘗試自行下撤。由於通報訊號出現飄移，高雄市消防局受理，隨後確認位置後，轉報南投縣消防局，再由玉山國家公園管理處統籌救援。

玉管處指出，排雲山莊立即整合人力，並視天候狀況決定行動時機。下午2時，4名救難人員冒著落雷及冰雹先登上玉山主峰，再轉往東峰步道，於4時與山友會合。經現場評估，2名傷者並無生命危險，遂由救難人員引導下山，預計6時抵達排雲山莊。