營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

影／玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流男全身麻痺

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

2名男女山友今天登玉山東峰，接近中午時途中突遇強烈雷雨，疑似遭雷擊受傷。玉山國家公園管理處派出排雲山莊4名人員前往援救，下午4時成功與傷者接觸，經評估意識清楚、並無生命危險，已引導2人繼續下撤，預計傍晚6時抵達排雲山莊。

高雄市消防局上午11時43分接獲求救電話，2名山友因山區雷雨突至，疑似遭雷擊。女山友頭部受傷流血，男山友則一度手腳麻痺。2人短暫休息後嘗試自行下撤。由於通報訊號出現飄移，高雄市消防局受理，隨後確認位置後，轉報南投縣消防局，再由玉山國家公園管理處統籌救援。

玉管處指出，排雲山莊立即整合人力，並視天候狀況決定行動時機。下午2時，4名救難人員冒著落雷及冰雹先登上玉山主峰，再轉往東峰步道，於4時與山友會合。經現場評估，2名傷者並無生命危險，遂由救難人員引導下山，預計6時抵達排雲山莊。

玉管處提醒，近期午後對流發展旺盛，山區容易出現短時強降雨並伴隨雷擊，登山與戶外活動應隨時掌握氣象資訊，一旦遇雷雨，應立即尋找安全避難處，避免停留於高地或空曠區域，以降低風險。

玉山東峰上午傳山友遭雷擊，排雲山莊派出4人趕往救援。圖／玉管處提供
玉山東峰上午傳山友遭雷擊，排雲山莊派出4人趕往救援。圖／玉管處提供
玉山東峰上午傳山友遭雷擊，排雲山莊派出4人趕往救援。圖／玉管處提供
玉山東峰上午傳山友遭雷擊，排雲山莊派出4人趕往救援。圖／玉管處提供

山友 雷雨 玉山

