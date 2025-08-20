下周一報到！桃園警界警官大搬風 人事異動名單曝光
桃園市政府警察局今公布人事異動名單，共調整局本部及所屬各分局重要主管職務共42人，以持續強化組織運作效能與業務推展。此次職務調整將於8月25日下周一中午12時前完成報到作業。
本次人事異動名單涵蓋桃園市警局秘書室、督察室、保防科、公共關係室及所屬各分局行政組、督察組、保安民防組、勤務指揮中心、交通組等多個重要崗位，異動名單如下：
1. 原任市警局秘書室主任王貴正調任市警局保防科科長
2. 原任市警局督察室督察吳富田調任市警局秘書室主任
3. 原任市警局督察室督察詹枝松調任市警局公共關係室主任
4. 原任市警局督察室督察黃柏青調任市警局民防管制中心主任
5. 原任市警局秘書室秘書蔡文祥調任市警局督察室督察
6. 原任桃園分局副分局長林友銘調任市警局秘書室秘書
7. 原任楊梅分局副分局長王智瑋調任桃園分局副分局長
8. 原任大溪分局副分局長陳龍文調任楊梅分局副分局長
9. 原任交通警察大隊副大隊長蕭瑞鵬調任大溪分局副分局長
10. 原任桃園分局交通組組長林健祥調任交通警察大隊副大隊長
11. 原任中壢分局秘書室主任黃議民調任桃園分局保安民防組組長
12. 原任大園分局交通組組長吳惍楊調任桃園分局交通組組長
13. 原任蘆竹分局督察組組長陳頤駿調任桃園分局督察組組長
14. 原任大溪分局督察組組長林信雄調任中壢分局秘書室主任
15. 原任市警局行政科股長陳朋翔調任八德分局行政組組長
16. 原任八德分局勤務指揮中心主任鄧津貴調任八德分局保安民防組組長
17. 原任八德分局保安民防組組長李國峰調任八德分局防治組組長
18. 原任八德分局防治組組長林宏河調任八德分局勤務指揮中心主任
19. 原任平鎮分局秘書室主任陳培山調任平鎮分局行政組組長
20. 原任平鎮分局行政組組長盤新枝調任平鎮分局秘書室主任
21. 原任大園分局勤務指揮中心主任李健誠調任楊梅分局勤務指揮中心主任
22. 原任楊梅分局勤務指揮中心主任沈晋輝調任大園分局行政組組長
23. 原任市警局勤務指揮中心警務正洪世奕調任大園分局交通組組長
24. 原任蘆竹分局秘書室主任陳永成調任大園分局秘書室主任
25. 原任大園分局行政組組長朱政隆調任大園分局勤務指揮中心主任
26. 原任八德分局行政組組長林俊廷調任蘆竹分局保安民防組組長
27. 原任刑事警察大隊偵查組專員郭懋樺調任蘆竹分局交通組組長
28. 原任市警局督察室督察員謝明翰調任蘆竹分局督察組組長
29. 原任蘆竹分局交通組組長陳明正調任蘆竹分局秘書室主任
30. 原任刑事警察大隊偵查第一隊隊長蘇宸鋒調任蘆竹分局偵查隊隊長
31. 原任市警局督察室督察員羅靖淵調任大溪分局督察組組長
32. 原任龍潭分局防治組組長周金柱調任龍潭分局行政組組長
33. 原任龍潭分局行政組組長沈鳳漳調任龍潭分局防治組組長
34. 原任刑事警察大隊偵查第四隊隊長吳任鈞調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長
35. 原任刑事警察大隊偵查第六隊隊長陳威宇調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長
36. 原任蘆竹分局偵查隊隊長林良一調任刑事警察大隊偵查第六隊隊長
37. 原任大園分局秘書室主任王瓊琳調任交通警察大隊秘書室主任
38. 原任少年警察隊偵查組組長朱慶順調任少年警察隊行政組組長
39. 原任少年警察隊行政組組長黃培哲調任少年警察隊偵查組組長
40. 原任市警局行政科警務正林良鍾調任市警局行政科股長
41. 原任市警局訓練科警務正藍啟中調任市警局防治科股長
42. 原任交通警察大隊秘書室主任陳瑋康調任刑事警察大隊專員
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言