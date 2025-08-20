下周一報到！桃園警界警官大搬風 人事異動名單曝光

警察示意圖。聯合報系資料照

桃園市政府警察局今公布人事異動名單，共調整局本部及所屬各分局重要主管職務共42人，以持續強化組織運作效能與業務推展。此次職務調整將於8月25日下周一中午12時前完成報到作業。

本次人事異動名單涵蓋桃園市警局秘書室、督察室、保防科、公共關係室及所屬各分局行政組、督察組、保安民防組、勤務指揮中心、交通組等多個重要崗位，異動名單如下：