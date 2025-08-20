影／七旬翁駕車突頭暈一路搖擺 警攔查發現化解事故風險

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣73歲林姓老翁駕車途中突然頭暈，開車搖搖擺擺，頭份警分局員警解送人犯返回時，在頭份市中正一路與大成街口發現老翁的車沿路搖晃，情況有異，立即前往攔查，得知老翁身體不適，也無法下車，警員將他送回租住處休息，並通知老翁女兒前來照顧，家屬十分感謝。

頭份警分局斗坪派出所副所長鍾志翔、警員賴芷芸、實習生林禹皓昨天上午11點多執行解送人犯勤務返回駐地途中，在頭份市中正一路與大成街口見一輛自小客車沿路搖晃，紅燈停等時，車子也停在兩個車道間，警方廣播要求車輛靠右，但車內駕駛人一直沒有反應，想下車也顯得力不從心，員警立即上前攔查詢問。

經警方瞭解，林姓老翁（41年次）有中風病史，昨天駕車時突然頭暈，因現場來往車輛眾多，警方立即在現場實施交通疏導，將老翁的車移置路旁後，以警車載老翁回到租屋處休息，並通知老翁女兒到場接續照料，家屬非常感激警方伸出援手，一再向警方道謝。

頭份警分局長郭譯隆表示，老翁駕車途中發生身體不適，斗坪派出所員警及時發現並協助救援，避免發生交通危害事故，且熱心為民服務的表現，足為表率；藉此呼籲民眾，家中如有行動不便的家人，應多關心、照顧，並注意行蹤，避免類似情形發生。

73歲老翁在頭份市駕車途中出現頭暈、身體不適情況，車子沿路搖晃，警方攔查得知情況，協助將他送回住處。圖／警方提供
73歲老翁在頭份市駕車途中出現頭暈、身體不適情況，車子沿路搖晃，警方攔查得知情況，協助將他送回住處。圖／警方提供
73歲老翁在頭份市駕車途中出現頭暈、身體不適情況，車子沿路搖晃，警方攔查得知情況，實施交通疏導,並協助將老翁送回住處。圖／警方提供
73歲老翁在頭份市駕車途中出現頭暈、身體不適情況，車子沿路搖晃，警方攔查得知情況，實施交通疏導，並協助將老翁送回住處。圖／警方提供
73歲老翁在頭份市駕車途中出現頭暈、身體不適情況，車子沿路搖晃，警方攔查得知情況，實施交通疏導，並協助將老翁送回住處。圖／警方提供
73歲老翁在頭份市駕車途中出現頭暈、身體不適情況，車子沿路搖晃，警方攔查得知情況，實施交通疏導，並協助將老翁送回住處。圖／警方提供
73歲老翁在頭份市駕車途中出現頭暈、身體不適情況，車子沿路搖晃，警方攔查得知情況，協助將他送回住處。圖／警方提供
73歲老翁在頭份市駕車途中出現頭暈、身體不適情況，車子沿路搖晃，警方攔查得知情況，協助將他送回住處。圖／警方提供

頭份

