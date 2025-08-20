租金糾紛？飼主控地主偷下毒 逾120頭羊暴斃損失逾千萬

彰化縣秀水鄉林姓羊農向警方報案，指他與林姓地主因租金糾紛，地主今年四月間趁他不在時，潛入羊舍「下毒」，短短數日內超過120頭羊接連暴斃，且多為懷孕母羊，估計損失近千萬元，警詢時，地主否認涉案，目前由彰化地檢署偵辦中。

鹿港警分局秀安派出所調查，今年四月九日接獲林姓羊隻飼主報案，稱他養在秀水鄉路陝西村的飼羊場，不明原因大量死亡，經清點各類羊隻品種共有58隻死亡。林姓飼主表示，接連幾天還有羊隻陸續死亡，最終共死去120隻，這些母羊多數懷孕，「等於是一屍兩命」，估計損失上千萬元。

林姓飼主懷疑是他的71歲林姓友人，為了將他趕出羊場，以利取得後續取得向縣府租用的羊場土地使用權，即投放農藥托福松給羊服用導致死亡，他於是提告林姓友人違反動物保護法、毀棄損壞等罪。

林姓飼主表示，此一毒羊事件起因租金糾紛，林姓地主為了逼他離開，將土地轉租給出更高價的人，竟動了殺機。他調閱監視器發現，地主在他不在場時，數次潛入羊舍周圍，疑將農藥投入飼料罐毒殺羊隻，造成羊隻接連暴斃，死狀極慘。