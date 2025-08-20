彰化飼主控地主毒害逾百隻羊 全案進入司法程序

彰化縣秀水鄉林姓飼主控訴，地主疑因土地租金糾紛在其羊舍下毒，導致逾百隻羊死亡，初估損失近千萬元，地主則否認有此事，雙方各執己見，目前全案已進入司法程序。

林姓飼主今天向媒體投訴表示，今年4月他到羊舍發現50餘隻羊躺在地上已死亡，之後幾天都有羊隻陸續死掉，總共超過100隻，且多是懷孕的母羊，估計損失近千萬元。

飼主說，透過監視器畫面有看見地主趁他不在時到羊舍疑似下藥，懷疑是地主因要調漲租金、改租他人而下毒手。

地主否認有此事，稱一切與他無關，他也沒買藥，飼主有去報警，目前雙方已走法律程序。

彰化縣警察局鹿港分局表示，員警受理此案後有調閱監視器影像，並通知嫌疑人到案說明，已依涉嫌違反動物保護法移請彰化地方檢察署偵辦。

彰化縣動物防疫所說，如有虐待、騷擾或傷害動物即觸犯動物保護法，違者可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上、500萬元以下罰金。