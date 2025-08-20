快訊

影／眼尖警發現騎士沒扣安全帽攔查 男百米狂奔原來車藏毒

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

32歲陳姓男子昨晚間騎車經新北市瑞芳區三爪子坑路時，因安全帽帶沒扣被眼尖巡邏警員發現攔查。陳男停車後棄車逃逸，狂奔百米，警員在後緊追壓制在地，在車上查獲安排他命，警詢後依毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局調查，瑞芳派出所警員張友文昨晚巡邏經三爪子坑路時，發現陳男騎機車未正確配戴安全帽上前盤查。陳男神色異常緊張，假意配合，突棄車拔腿狂奔。

張員立即追捕並通報支援，壓制過程中員警秘錄器還被撞飛，支援警力巡佐蘇俊和等人火速趕抵，合力將陳男壓制。

警方說，經盤查陳男主動交付置於機車置物箱的現金百元鈔，員警拆檢赫然發現其中暗藏白色結晶物，經檢驗證實為第二級毒品安非他命。陳男供稱，車上毒品是自己吸食用，擔心被警查到才跑，警方偵訊後全案移送基隆地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

眼尖警發現騎士沒扣安全帽攔查，男百米狂奔原來車藏毒。記者游明煌／翻攝
眼尖警發現騎士沒扣安全帽攔查，男百米狂奔原來車藏毒。記者游明煌／翻攝

