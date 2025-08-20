男子早餐店挑釁警卻不逮捕…南門派出所遭「1星灌爆」 學者發文提醒

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市李姓男子16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放他走，不料李男竟再度前往早餐店叫囂挑釁，事件曝光後引發各界譁然，轄區警方南門派出所也遭炎上，Google評論隨即被一星灌爆，更緊急關閉評論。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰也在臉書發文，提醒警方「存在意義，是守護市民，而不是解釋自己」。

事件曝光後，引發民眾不滿、憤怒，紛到新竹市警第三分局南門派出所臉書專頁和Google留言洗版「爛透⋯ 搞不懂這間派出所存在的意義」、「這是什麼樣的人民保母？」、「無法保護市民！」，目前Google評論已被關閉。

杜聖聰則在臉書發文，指近來新竹市警政單位面對爭議時的失靈與冷漠，心中不免納悶，這與我過去所認識、共同走過風雨的新竹市警察局，為什麼會判若兩人。錯誤不是最可怕的，最可怕的是錯誤發生後的沉默與推諉。警察若選擇沉默，受害者的哭聲就會成為社會的迴響。

杜聖聰說，有人會說這只是個別事件，不必上綱。但在這個資訊快速傳播的年代，一次失當就足以摧毀數十年的信任。新竹市民不會細究法律條文的細節，他們只會記得當危險發生時，新竹市的警察會不會站在我前面？他不是為了苛責，而是為了提醒警方道歉不是示弱，而是力量，承擔才是重建信任的開始。

該篇貼文也讓警察局長許頌嘉在下方留言回應，強調會持續要求所屬精進教育，依法行政強勢執法，展現公權力使民眾安心。

警方今公布當天執法畫面，也澄清強調，有關社會大眾質疑所長發言時有提到「因該男子情緒失控，不適合逮捕」這部分，經了解是該所長在受訪時，因表達口誤造成發言不當，警察局將予以議處，並列案例教育檢討策進。最後警方在案件發生後已派員前往店家關懷慰問，說明案件後續處理進度，也獲得店家認同。

李男16日清晨5點半到新竹市林森路一家早餐店要求借用廁所，但由於廁所是和樓上房東共用的，早餐店老闆娘只能婉拒；李卻因此抓狂，嗆出幫派名號，還將櫃台商品掃落一地，甚至掌摑女店員，嚇得對方連忙報警求救。

警方到場後控制住李男並帶回派出所，所長胡育任稱，男子情緒不穩不適合逮捕，僅口頭告誡後便將人放走。沒想到李男竟叼著菸再度重返早餐店，對店家咆哮挑釁，嚇得老闆娘崩潰大哭哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

新竹市李姓男子16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放他走，不料李男竟再度前往早餐店叫囂挑釁，事件曝光後引發各界譁然。圖／民眾提供
新竹市李姓男子16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放他走，不料李男竟再度前往早餐店叫囂挑釁，事件曝光後引發各界譁然。圖／民眾提供

