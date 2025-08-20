聽新聞
住警器立大功！彰化市三代同堂成功逃生 全縣今年20戶躲過火劫
彰化市彰南路一處民宅日前發生火警，幸好住宅用火災警報器及時警示，屋內三代同堂一家人才得以順利逃生。彰化縣消防局表示，住警器可以爭取火災發生的第一時間應變逃生，彰化縣今年已有20戶家庭得以逃過火劫，建議每個家庭、每處起居空間都應裝設住警器。
消防局指出，彰化市彰南路這起火警發生在晚間8時，案家三代同堂分別住在2樓及3樓寢室，屋主表示突然聽到2樓間住警器鈴聲大作，伴隨1樓客廳傳出爆炸聲，立即下樓查看，發現濃煙布滿梯間，驚覺發生火災，幸好住宅2樓側門連接後方山坡庭院，全家人才及時驚險逃生。
消防局指出，這起案例再次顯示住宅用火災警報器在防災中的救命關鍵，經統計今年以來，縣內已有20戶因安裝住警器，在火災初期即獲警示，成功爭取逃生時間，大幅降低損害。因此建議每一戶家庭、每一處起居空間皆應裝設住警器，民眾可自主透過各大網路平台或實體通路選購，
消防局表示，初步調查彰南路這起火警，疑似為按摩機電器老舊，長期未使用且插頭未拔除，造成電線短路起火，證明住宅火災往往肇因於電氣因素，呼籲民眾落實電器使用安全，使用插座時應避免超過負載，電線不應折損或纏繞，並應保持乾燥與清潔，電器周圍也應避免堆放可燃物，以降低起火風險。
消防局同時提醒，選購及使用各類電器產品時，應優先選用具備合格商品安全標章（CNS）之產品，以全面強化居家用電安全。
