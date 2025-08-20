快訊

國1桃園段火燒車！男載2同事驚見冒煙逃生 下秒車輛陷火海

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號南向54.3公里桃園路段今中午發生火燒車事故，45歲許姓男子開車載著2名同事行經該路段時，不明原因車輛冒煙，立即靠邊停車逃生，隨後整輛車起火燃燒，所幸無人傷亡。現場一度造成車流回堵約4公里，詳細起火原因待進一步鑑識。

國道警察指出，今中午12時12分左右接獲通報，國道1號南向54.3公里桃園路段有一輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場4車道，封閉外側兩車道處理。

警方調查，45歲許姓男子駕駛小客車載著2名同事，行經國道1號南向54.3公里桃園路段，發現車輛不明原因冒煙起火，趕緊停車處理，隨後就整個起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸許男及時將車輛停下並與乘客下車逃生，3人均未受傷也未波及其他車輛，感謝警消趕到協助撲滅火勢。

警方表示，事故發生後造成車流回堵約4公里，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，現場於下午1時32分完全排除，全線恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

國道1號南向54.3公里桃園路段今中午發生火燒車事故，45歲許姓男子開車載著2名同事行經該路段時，不明原因車輛冒煙，立即靠邊停車逃生，隨後整輛車起火燃燒。圖／警方提供
國道 桃園 車道 火燒車

