暑假狂過頭？改裝車三千公尺高山燒胎 警力硬上山抓人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

暑假期間，南投縣多地深夜傳出改裝車隊呼嘯、噪音擾民。南投縣警局啟動暑假專案勤務，重點鎖定台14線、台16線等主要山區與觀光路段，加強取締危險駕駛及改裝車，有重機車友相互提醒，暑假人多，警力又加強，暫時不敢深夜到南投飆車。

警方表示，暑假期間學生放假、遊客增加，部分駕駛追求刺激，選擇到南投山區享受馳騁快感，有的車輛經過改裝，造成噪音干擾居民作息，連海拔三千多公尺的合歡山武嶺，都有無牌車、遮蔽車牌及停車場燒胎等危險駕駛行為，影響居民作息並影響交通安全。

南投縣警局和各分局，依轄區交通特性調整執勤時段，深夜至凌晨針對改裝車、危險駕駛及酒後駕車加強路檢稽查；仁愛分局則於清晨鎖定觀光熱點周邊違規車輛執行勤務。同時實施「淨牌專案」，查處遮蔽、汙損或不當變造車牌情形。

民眾對警方專案勤務反應不一，有居民說，暑假改裝車呼嘯而過真的很吵，警方能針對台14、台16線等熱點路段加強取締，很有必要。也有居民建議，警力可加設臨時監控或公布取締熱點，讓駕駛人了解高風險路段，提升嚇阻效果。

南投縣交通隊統計，今年1至7月底全縣重大交通違規已取締2萬9527件，其中酒後駕車汽車231件、機車477件，並移送法辦407件。警方提醒，酒後駕車最高處12萬元罰鍰並吊銷駕照，危險駕駛及其他重大違規亦將依法嚴辦。民眾如發現危險駕車或其他重大違規，可即時通報警方，共同維護安全、安寧的環境。

南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供

南投縣 改裝車

