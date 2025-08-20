快訊

追撞前車還持棍棒圍毆駕駛 林口警逮3惡煞殺人未遂送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市53歲程男昨天上午開車行經林口區時突遭後方車輛追撞，後車黃男、張男、余男3人竟持球棒下車圍毆程男，導致程男頭部與手腳受傷。警方到場將3人逮捕，但3人警詢時拒不透露行凶原因，詢後將依殺人未遂，傷害、妨害秩序、毀損送辦。

林口警分局昨天上午11時許獲報，林口區文化路一路一段發生車禍且爆發衝突。警方趕抵現場當場逮捕涉嫌打人的23歲黃男、張男及余男，並查扣3人手機及球棒2支，同時協助受傷的程男送醫，所幸程男送醫後已無生命危險。

遭毆打的程男向警方表示，他開車行經林口區文化一路時，突遭後方車輛猛撞，他下車查看並與對方理論時，對方車上3人竟持球棒對他攻擊。行凶的黃男等3人警詢時拒絕配合調查，堅不透露行凶原因。程男懷疑可能因數月前一起行車糾紛有關，警方詢後將黃男、張男、余男依殺人未遂，傷害、妨害秩序、毀損罪嫌送辦，並將持續釐清案發原因。

黃男等3人駕駛這輛轎車追撞程男車輛。記者黃子騰／翻攝
黃男等3人駕駛這輛轎車追撞程男車輛。記者黃子騰／翻攝
林口警調派多名警力到場將3名惡煞逮捕。記者黃子騰／翻攝
林口警調派多名警力到場將3名惡煞逮捕。記者黃子騰／翻攝
黃男等3人犯案用的球棒。記者黃子騰／翻攝
黃男等3人犯案用的球棒。記者黃子騰／翻攝

林口 殺人未遂

