追撞前車還持棍棒圍毆駕駛 林口警逮3惡煞殺人未遂送辦

新北市53歲程男昨天上午開車行經林口區時突遭後方車輛追撞，後車黃男、張男、余男3人竟持球棒下車圍毆程男，導致程男頭部與手腳受傷。警方到場將3人逮捕，但3人警詢時拒不透露行凶原因，詢後將依殺人未遂，傷害、妨害秩序、毀損送辦。

林口警分局昨天上午11時許獲報，林口區文化路一路一段發生車禍且爆發衝突。警方趕抵現場當場逮捕涉嫌打人的23歲黃男、張男及余男，並查扣3人手機及球棒2支，同時協助受傷的程男送醫，所幸程男送醫後已無生命危險。