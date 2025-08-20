快訊

花蓮28歲男清晨騎車自撞 曳引車下橋煞車不及撞上當場身亡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮陳姓男子今天清晨5時，騎機車行經台11丙線東華大橋南下方向，快到壽豐鄉時，不明原因撞擊路樹後滑至車道，遭後方劉姓駕駛的曳引車直接輾過，陳男頭部重創當場死亡未送醫，詳細車禍原因仍待進一步釐清。

據了解，28歲陳姓男子住在新城鄉，今天騎普通重機車，沿台11丙線由北往南行駛準備到壽豐鄉上班，清晨5時行經東華大橋南下車道下橋處，不明原因擦撞到路樹後摔車，人滑至車道上。

在機車後方65歲劉姓男子駕駛的曳引車，因煞車、閃避不及直接遭曳引車車輪輾壓過去，騎士頭部重創當場死亡。司機供稱，陳男在東華大橋上騎很快，還一度超過曳引車，沒想到下橋發生意外。

吉安警分局指出，曳引車駕駛酒測值為0，將進一步釐清事故經過及責任歸屬，呼籲駕駛行車應注意前方路況並減速慢行。

花蓮陳姓男子今天清晨5時，騎機車行經台11丙線東華大橋南下方向，不明原因撞擊路樹後滑至車道，遭後方曳引車煞車不及輾過當場死亡。圖／民眾提供
花蓮陳姓男子今天清晨5時，騎機車行經台11丙線東華大橋南下方向，不明原因撞擊路樹後滑至車道，遭後方曳引車煞車不及輾過當場死亡。圖／民眾提供
花蓮陳姓男子今天清晨5時，騎機車行經台11丙線東華大橋南下方向，不明原因撞擊路樹後滑至車道，遭後方曳引車直接輾過當場死亡。記者王思慧／攝影
花蓮陳姓男子今天清晨5時，騎機車行經台11丙線東華大橋南下方向，不明原因撞擊路樹後滑至車道，遭後方曳引車直接輾過當場死亡。記者王思慧／攝影
花蓮陳姓男子今天清晨5時，騎機車行經台11丙線東華大橋南下方向，不明原因撞擊路樹後滑至車道，遭後方曳引車煞車不及輾過當場死亡。圖／民眾提供
花蓮陳姓男子今天清晨5時，騎機車行經台11丙線東華大橋南下方向，不明原因撞擊路樹後滑至車道，遭後方曳引車煞車不及輾過當場死亡。圖／民眾提供

路樹 車道 曳引車

