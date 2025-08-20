點餐竟遭外送員甩砸牆壁 新莊女親見午餐飛了氣炸怒告

新北市27歲陳女昨天下午透過外送平台點餐，不料康姓外送員領餐抵達後，走到樓梯間竟將餐點甩至2樓牆壁上，陳女目睹追上要求解釋，雙方發生互罵。陳女因康男身材魁梧心生畏懼事後報警提告毀損及恐嚇，新莊警獲報目前已通知康男到案說明。

陳姓女子昨天在網路社群發文並PO出影片：「我真的是謝謝Uber外送員，我看起來還能好好享用我訂購的商品嗎？」從畫面中可見陳女在住家2樓門口等待外送員上樓送餐，不料外送員走到1樓與2樓樓梯間時，竟將餐點甩在2樓牆壁上，站在門口等餐的陳女親眼目睹自己的餐點砸在牆上後掉落在地。

陳女見狀立即下樓追上外送員並表示：「你不要走，我要報案」，此時外送員折返並以食指指著陳女：「多少錢我賠妳啊。」陳女隨口說：「一千你賠嗎？」外送員回稱：「最好是！」隨後轉頭離開。

陳女網路PO文也引發網友熱議，有網友表示：「一定要懲罰這爛咖 讓牠停權」、「佩服你的勇氣，還敢下去跟對方吵。但下次還是不要這樣了，真的很危險。」、「差兩步都到門口了，還用丟的，損人不利己，也太笨了吧。」、「外送員到底不爽什麼啦！」

而該餐廳小編也上網留言：「真的很抱歉讓您遇到這樣的狀況，看到影片我們自己也覺得超心疼也非常生氣，我們非常在意您的用餐體驗。小編想補上一份完整的餐點，誠心希望你能吃到熱騰騰、好吃的咖哩。」