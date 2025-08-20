快訊

窗戶竄出火舌！桃園民宅火警燃燒佛堂、雜物 3人驚險逃生送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區民生路上一棟鐵皮加蓋公寓今上午10時許發生火警，該公寓4樓住宅燃燒佛堂及廚房倉庫民生用品等物，火舌及濃煙不斷從窗戶縫隙中竄出，直冒天際，屋內3人驚險自行逃生；消防人員獲報到場立即將3人送醫，火勢則於半小時內撲滅，詳細起火原因待釐清。

桃園市消防局今上午10時24分接獲報案，桃園區民生路一處民宅發生火警，立即出動到場救援，現場為一棟4層樓公寓及頂樓鐵皮加蓋結構建築物；起火層為第4層，濃濃黑煙不斷從窗戶及鐵皮屋頂竄升，不時還可以看見火舌從窗戶柵欄中冒出。

消防人員初步檢視現場為燃燒4樓住家佛堂及廚房倉庫的民生用品、雜物，所幸未延燒附近住宅，燃燒面積總計50平方公尺，現場1名男性及2名女性自行從火場逃出，因吸入性嗆傷預防性送醫。

消防人員持續灑水灌救，火勢於上午10時57分撲滅，目前持續殘火處理中；共出動消防人員52名、消防車13輛及救護車7輛，起火原因及損失待調查釐清。

桃園市桃園區民生路上一棟鐵皮加蓋公寓今上午發生火警，屋內3人驚險自行逃生。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區民生路上一棟鐵皮加蓋公寓今上午發生火警，屋內3人驚險自行逃生。記者周嘉茹／翻攝

