畢羊縱走驚魂！58歲山友腳踝疑骨折無法行走 黑鷹直升機吊掛脫困

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名劉姓男子隨隊畢羊縱走，昨晚在靠近鋸東山屋時，右腳踝不慎受傷，無法行走。花蓮縣消防局接獲求救，今早轉報空勤總隊，花蓮駐地黑鷹直升機出動飛向畢祿山，順利將傷患吊掛送醫。

58歲劉姓男子參與一支共4人的登山隊，昨天從南投縣仁愛鄉820線林道入山，預計以2天1夜走畢羊縱走，今天下山，不過昨晚7時許，一行人要到鋸東山屋休息時，在距山屋約1公里的地方，劉男右腳踝不慎受傷，疑似骨折，已經沒辦法再行走。

空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今早接獲通知，立即出動編號NA715黑鷹直升機，由正駕駛姜介山 、副駕駛 黃勝杰 、 機工長 洪榮伸搭載共勤的消防署特搜小隊長尤琳筠及 隊員連冠宇 ，上午近10時抵達目標區時，發現傷者位在一處斜坡，現場不斷湧入雲瀑，特搜隊員吊掛出艙，協助固定患者後，將劉男吊掛上千，上午10時22分在花蓮德興棒球場附近空地降落，由消防局救護車轉診就醫。

劉姓山友隨隊走畢羊縱走疑似腳踝骨折，今天由花蓮駐地黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
花蓮 黑鷹直升機

