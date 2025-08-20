畢羊縱走驚魂！58歲山友腳踝疑骨折無法行走 黑鷹直升機吊掛脫困

一名劉姓男子隨隊畢羊縱走，昨晚在靠近鋸東山屋時，右腳踝不慎受傷，無法行走。花蓮縣消防局接獲求救，今早轉報空勤總隊，花蓮駐地黑鷹直升機出動飛向畢祿山，順利將傷患吊掛送醫。

58歲劉姓男子參與一支共4人的登山隊，昨天從南投縣仁愛鄉820線林道入山，預計以2天1夜走畢羊縱走，今天下山，不過昨晚7時許，一行人要到鋸東山屋休息時，在距山屋約1公里的地方，劉男右腳踝不慎受傷，疑似骨折，已經沒辦法再行走。