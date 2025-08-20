經濟壓力與妻大吵…男半夜呆坐廟旁喃喃自語 警開導陪返家

桃園市大園區一名45歲陳姓男子因照顧家庭經濟壓力大，與妻子發生爭吵，今凌晨獨自外出散心，呆坐在土地公廟旁喝酒解悶，巡邏員警見狀上前關心，經一番開導後男子心情逐漸平復，員警後續也陪他一路走回家休息，男子感謝警方的熱心關懷。

大園分局潮音派出所警員許傳浩、洪煜翔今凌晨12時許巡邏行經圳頭路101巷口時，發現一名男子呆坐在土地公廟旁喝酒，眼神空洞口中還念念有詞，員警見狀隨即上前關心。

陳男見到員警後，彷彿找到情緒發洩的出口，向警方表示自己有妻小要養，但他和銀行貸款欠了很多錢，薪水也被強制扣繳債務，經常入不敷出，經濟重擔壓得他喘不過氣，長期累積的壓力讓他情緒失控與妻子發生爭吵，深夜又找不到人可以訴苦，只能獨自出門借酒澆愁。

員警得知後對陳男關懷勸說、開導人生方向，幫助陳男平復心情找回自信，後續也陪同陳男走回家休息，避免發生危險，陳男對於警方的熱心表示相當感動，語帶哽咽地說自己會努力工作償還債務，成為家裡的支柱，非常感謝警方的幫忙。

