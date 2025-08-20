快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟壓力與妻大吵…男半夜呆坐廟旁喃喃自語 警開導陪返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名45歲陳姓男子因照顧家庭經濟壓力大，與妻子發生爭吵，今凌晨獨自外出散心，呆坐在土地公廟旁喝酒解悶，巡邏員警見狀上前關心，經一番開導後男子心情逐漸平復，員警後續也陪他一路走回家休息，男子感謝警方的熱心關懷。

大園分局潮音派出所警員許傳浩、洪煜翔今凌晨12時許巡邏行經圳頭路101巷口時，發現一名男子呆坐在土地公廟旁喝酒，眼神空洞口中還念念有詞，員警見狀隨即上前關心。

陳男見到員警後，彷彿找到情緒發洩的出口，向警方表示自己有妻小要養，但他和銀行貸款欠了很多錢，薪水也被強制扣繳債務，經常入不敷出，經濟重擔壓得他喘不過氣，長期累積的壓力讓他情緒失控與妻子發生爭吵，深夜又找不到人可以訴苦，只能獨自出門借酒澆愁。

員警得知後對陳男關懷勸說、開導人生方向，幫助陳男平復心情找回自信，後續也陪同陳男走回家休息，避免發生危險，陳男對於警方的熱心表示相當感動，語帶哽咽地說自己會努力工作償還債務，成為家裡的支柱，非常感謝警方的幫忙。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市大園區45歲陳男因照顧家庭經濟壓力大，與妻子發生爭吵，今凌晨呆坐在土地公廟旁喝酒解悶，巡邏員警見狀上前關心開導。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區45歲陳男因照顧家庭經濟壓力大，與妻子發生爭吵，今凌晨呆坐在土地公廟旁喝酒解悶，巡邏員警見狀上前關心開導。記者周嘉茹／翻攝

妻子 壓力

延伸閱讀

60歲婦甩掉結縭四十年丈夫「成功爭到房產」面對三大失算陷入後悔

花蓮弱勢助學金缺口300萬 展望會號召大眾響應助學行動

台南仁德農會員工4年不間斷 義賣集資支持清寒植物人

花小錢撐場面 中國新人流行「租3金」 1場婚禮省10萬

相關新聞

虛擬貨幣分析師陳梅慧命喪國道 徐姓駕駛超速未煞車判2年4月

虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友去年12月因案應訊返程時，陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，當時引發外界關注，認為...

畢羊縱走驚魂！58歲山友腳踝疑骨折無法行走 黑鷹直升機吊掛脫困

一名劉姓男子隨隊畢羊縱走，昨晚在靠近鋸東山屋時，右腳踝不慎受傷，無法行走。花蓮縣消防局接獲求救，今早轉報空勤總隊，花蓮駐...

經濟壓力與妻大吵…男半夜呆坐廟旁喃喃自語 警開導陪返家

桃園市大園區一名45歲陳姓男子因照顧家庭經濟壓力大，與妻子發生爭吵，今凌晨獨自外出散心，呆坐在土地公廟旁喝酒解悶，巡邏員...

影／閃過轎車沒躲過機車 狗狂衝道路與機車相撞騎士摔傷

台中市豐原區昨晚發生驚險車禍，機車騎士被衝馬路的狗撞上，人車摔飛，騎士受傷；從監視器畫面可看到，一隻狗狂衝要過馬路，閃過...

影／高雄酒駕自撞車禍衝撞3車和電桿 女駕駛懊悔醉上路

​高雄市左營區今天凌晨凌晨發生一起酒駕自撞車禍，55歲的吳姓女子失控衝撞停在路邊的1輛小貨車與2輛機車，再撞上電線桿才停...

台中驚險車禍 小貨車駕駛分心連撞3車再撞斷電桿

台中市潭子區今晚發生驚險車禍，小貨車駕駛疑工作疲勞分心，連撞3車再撞斷電桿，小貨車上女乘客受傷送醫，駕駛酒測未酒駕，肇事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。