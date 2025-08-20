影／閃過轎車沒躲過機車 狗狂衝道路與機車相撞騎士摔傷

台中市豐原區昨晚發生驚險車禍，機車騎士被衝馬路的狗撞上，人車摔飛，騎士受傷；從監視器畫面可看到，一隻狗狂衝要過馬路，閃過轎車卻沒躲過機車，狗被撞後一度躺在地面不動，許多網友關心牠的安危，員警到場時卻不見狗。

豐原警分局昨天傍晚5時50分接獲報案，在豐原區圓環東路與同安街口有交通事故發生，立即派員前往處理。

經員警到場了解，21歲尤姓男子騎機車，沿圓環東路外側車道往南陽路方向直行時，不慎與在路上之犬隻發生擦撞，導致摔車。警方到場後，經檢視受傷騎士手腳擦傷、傷勢輕微，無生命危險，另依規定施以酒精濃度測試，騎士無飲酒情形。

本案有關犬隻致騎士受傷部分，依道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路上奔走，妨害交通者，飼主可處300元以上、600元以下罰鍰。若該犬隻確為有人飼養，因犬隻突然竄出導致交通事故，不僅需由飼主負擔違規罰鍰，亦可能有民事賠償等相關責任。