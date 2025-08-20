虛擬貨幣分析師陳梅慧命喪國道 徐姓駕駛超速未煞車判2年4月

虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友去年12月因案應訊返程時，陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，當時引發外界關注，認為車禍可能有隱情，新竹地檢署偵查釐清，強調車禍無犯罪陰謀論，並將造肇事導致陳梅慧死亡的徐姓司機依過失致死罪嫌起訴，新竹地方法院判2年4月。

去年12月4日凌晨2點23分一起車禍事故，造成國一車流回堵，陳梅慧與刑事局謝姓男友搭Uber北返，車輛停在國一北上77.7公里內側車道。凌晨3點4分，由徐男駕駛的白色休旅車，因彎道遮擋，不慎撞上陳女座車，車尾整個潰縮，坐後座的陳梅慧被夾在車上，胸部及大腿骨折，腹部出血，車輛也往前推進追撞前方4車，陳女失去生命跡象，送醫不治。

法官調查，徐姓駕駛的車輛經送檢測，結果顯示車輛引擎與煞車系統均正常，但事故發生當下，駕駛並未踩下煞車、煞車燈也未亮起，而EyeSight駕駛輔助系統雖功能正常，卻處於關閉狀態。檢測同時發現，導致儀表顯示車速120公里，實際車速約為108.5公里。ETC通行紀錄亦佐證，事故前區間速度約106至108公里。由於事發路段速限為每小時100公里，法院認定駕駛在事故發生前及發生時，均有超速行駛情形。