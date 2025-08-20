快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬貨幣分析師陳梅慧命喪國道 徐姓駕駛超速未煞車判2年4月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友去年12月因案應訊返程時，陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，當時引發外界關注，認為車禍可能有隱情，新竹地檢署偵查釐清，強調車禍無犯罪陰謀論，並將造肇事導致陳梅慧死亡的徐姓司機依過失致死罪嫌起訴，新竹地方法院判2年4月。

去年12月4日凌晨2點23分一起車禍事故，造成國一車流回堵，陳梅慧與刑事局謝姓男友搭Uber北返，車輛停在國一北上77.7公里內側車道。凌晨3點4分，由徐男駕駛的白色休旅車，因彎道遮擋，不慎撞上陳女座車，車尾整個潰縮，坐後座的陳梅慧被夾在車上，胸部及大腿骨折，腹部出血，車輛也往前推進追撞前方4車，陳女失去生命跡象，送醫不治。

法官調查，徐姓駕駛的車輛經送檢測，結果顯示車輛引擎與煞車系統均正常，但事故發生當下，駕駛並未踩下煞車、煞車燈也未亮起，而EyeSight駕駛輔助系統雖功能正常，卻處於關閉狀態。檢測同時發現，導致儀表顯示車速120公里，實際車速約為108.5公里。ETC通行紀錄亦佐證，事故前區間速度約106至108公里。由於事發路段速限為每小時100公里，法院認定駕駛在事故發生前及發生時，均有超速行駛情形。

法官審酌，徐男是職業小客車駕駛，竟疏未注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，未減速慢行，而以時速每小時108公里的速度撞擊前車，肇生交通事故，又因其疏失，導致3人受傷、1人死亡的傷勢，更造成陳梅慧的家屬驟遇天人永隔、難以彌平傷痛，所生危害程度非輕。另兩人所受傷勢非輕，損害既廣且深，且徐男迄今未賠償陳梅慧家屬的損失。也未與另3位受傷者達成和解或賠償。惟徐男自始坦承犯行，又其前無不法犯罪紀錄，素行尚可，依過失致死罪嫌判2年4月。

當時陳梅慧搭乘的UBER遭到後車高速追撞，坐在後座的陳梅慧當場死亡。記者郭政芬／翻攝
當時陳梅慧搭乘的UBER遭到後車高速追撞，坐在後座的陳梅慧當場死亡。記者郭政芬／翻攝

車禍 陳梅慧 交通事故

延伸閱讀

天道盟主「鐵霸」被控洗錢9億 刑事局採美國查緝黑幫教父卡彭模式偵辦

影／燈號變紅北市公車煞車不及 追撞多元計程車...畫面曝光

高雄Uber女司機投資虛擬貨幣遭詐上百萬 帶30萬假鈔逮男女車手

瑞士有錢人超速累犯 按「身家」裁罰吞338萬元罰單

相關新聞

虛擬貨幣分析師陳梅慧命喪國道 徐姓駕駛超速未煞車判2年4月

虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友去年12月因案應訊返程時，陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，當時引發外界關注，認為...

影／高雄酒駕自撞車禍衝撞3車和電桿 女駕駛懊悔醉上路

​高雄市左營區今天凌晨凌晨發生一起酒駕自撞車禍，55歲的吳姓女子失控衝撞停在路邊的1輛小貨車與2輛機車，再撞上電線桿才停...

台中驚險車禍 小貨車駕駛分心連撞3車再撞斷電桿

台中市潭子區今晚發生驚險車禍，小貨車駕駛疑工作疲勞分心，連撞3車再撞斷電桿，小貨車上女乘客受傷送醫，駕駛酒測未酒駕，肇事...

泰山大科路下坡彎道傳死亡車禍 8旬翁騎機車自撞燈桿慘死

新北市泰山區大科路今天傍晚發生死亡車禍。81歲徐姓男子騎乘機車由林口往泰山方向行駛，行經一處大彎道時不明原因自撞路邊燈桿...

屏東老翁騎車外出失蹤4日 警今在高雄山區邊坡尋獲遺體

屏東74歲葉姓老翁4天前騎機車外出失蹤，高、屏警方以手機定位，發覺在高雄小港、林園交界山區，今天傍晚警方在一處邊坡找到老...

花蓮透天厝傍晚突起火 住戶為救狗跑回屋內遭嗆傷送醫

花蓮縣吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午4時許突發火警，大量濃煙直往天上竄，屋內姊弟倆先是聽到一樓發出爆炸聲響，往樓下查看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。