影／高雄酒駕自撞車禍衝撞3車和電桿 女駕駛懊悔醉上路

​高雄市左營區今天凌晨凌晨發生一起酒駕自撞車禍，55歲的吳姓女子失控衝撞停在路邊的1輛小貨車與2輛機車，再撞上電線桿才停下，除了她擦挫傷，幸未造成他人傷亡。警方依公共危險罪將她移送法辦。

​事發於今天凌晨零時20分左右，吳姓女子當時開車沿高雄市左營大路由北往南行駛，突然失控，衝向對向車道，撞上停在路邊的1輛小貨車，致小貨車移位，並波及停放在騎樓下的2輛機車，最後車頭猛撞路邊的電線桿才停下。

​左營警分局據報後，立即前往車禍現場，只見吳女的車輛車頭嚴重凹陷、零件散落一地，現場一片狼藉。消防人員到場後，對吳女的多處擦挫傷進行包紮，確認她並無生命危險。

​警方在處理事故時，聞到吳女身上有明顯酒味，對她酒測，結果酒測值竟高達每公升0.59毫克，明顯酒後駕車。吳女坦承因喝酒後意識模糊才發生車禍，對自己的行為感到懊悔。

​警方表示，吳女的行為已觸犯刑法第185條之3公共危險罪，將她移送地檢署偵辦，同時也依道路交通管理處罰條例對她裁罰，並吊扣牌照2年。