台中驚險車禍 小貨車駕駛分心連撞3車再撞斷電桿

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區今晚發生驚險車禍，小貨車駕駛疑工作疲勞分心，連撞3車再撞斷電桿，小貨車上女乘客受傷送醫，駕駛酒測未酒駕，肇事原因由警方調查中。

台中市大雅警分局表示，今晚6時28分許，在台中市潭子區雅潭路二段發生車禍，41歲紀姓男子駕駛小貨車，行駛於雅潭路二段往大雅方向，駕駛自稱工作疲勞導致分心，行經事故地偏向路邊，撞及路旁停放車輛與設施，包括兩輛轎車、一輛小貨車及一支中華電信電桿。

小貨車左側翻覆至人行道及道路外，紀男車輛右前車頭及左側車身受損，其他三車左側車身均有擦痕；大雅分局員警到場處置，紀男經檢測無酒精反應，乘客34歲王姓女子受傷送醫後無大礙。後續再詳細蒐證後，由鑑定單位研判。

大雅分局呼籲行車時亦應隨時注意車前狀況，勿分心或疲勞駕駛，以確保行車安全。

台中市潭子區雅潭路二段今晚發生驚險車禍，小貨車涉嫌肇事。圖／民眾提供
屏東老翁騎車外出失蹤4日 警今在高雄山區邊坡尋獲遺體

屏東74歲葉姓老翁4天前騎機車外出失蹤，高、屏警方以手機定位，發覺在高雄小港、林園交界山區，今天傍晚警方在一處邊坡找到老...

泰山大科路下坡彎道傳死亡車禍 8旬翁騎機車自撞燈桿慘死

新北市泰山區大科路今天傍晚發生死亡車禍。81歲徐姓男子騎乘機車由林口往泰山方向行駛，行經一處大彎道時不明原因自撞路邊燈桿...

花蓮透天厝傍晚突起火 住戶為救狗跑回屋內遭嗆傷送醫

花蓮縣吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午4時許突發火警，大量濃煙直往天上竄，屋內姊弟倆先是聽到一樓發出爆炸聲響，往樓下查看...

嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

嘉義縣男子自2019年起5年來因闖紅燈、酒駕等交通違規遭裁罰22件、47萬餘元，執行單位多次催繳置若罔聞，直至查封名下土...

鳥屎釀禍！彰化大樓周邊10公分積屎 住戶開熱水器引發火警

小心鳥屎引發火警！彰化市中華路571巷一棟大樓今天下午發生火災，疑因住戶開啟熱水器時，引燃周邊堆積甚厚的鳥屎，雖然未釀成...

