台中驚險車禍 小貨車駕駛分心連撞3車再撞斷電桿

台中市潭子區今晚發生驚險車禍，小貨車駕駛疑工作疲勞分心，連撞3車再撞斷電桿，小貨車上女乘客受傷送醫，駕駛酒測未酒駕，肇事原因由警方調查中。

台中市大雅警分局表示，今晚6時28分許，在台中市潭子區雅潭路二段發生車禍，41歲紀姓男子駕駛小貨車，行駛於雅潭路二段往大雅方向，駕駛自稱工作疲勞導致分心，行經事故地偏向路邊，撞及路旁停放車輛與設施，包括兩輛轎車、一輛小貨車及一支中華電信電桿。

小貨車左側翻覆至人行道及道路外，紀男車輛右前車頭及左側車身受損，其他三車左側車身均有擦痕；大雅分局員警到場處置，紀男經檢測無酒精反應，乘客34歲王姓女子受傷送醫後無大礙。後續再詳細蒐證後，由鑑定單位研判。