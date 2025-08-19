快訊

屏東老翁騎車外出失蹤4日 警今在高雄山區邊坡尋獲遺體

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

屏東74歲葉姓老翁4天前騎機車外出失蹤，高、屏警方以手機定位，發覺在高雄小港、林園交界山區，今天傍晚警方在一處邊坡找到老翁，但是老翁已經死亡。

高雄市小港、林園警方找尋老翁多日，8月16日晚間10時30分，曾在林園區林家里與小港區交界的山區小徑，找到葉翁的機車，但不見老翁。直到今天傍晚5時許，員警才附近山區邊坡，發現老翁遺體，警方已報請檢察官相驗死因。

據了解，8月15日上午7時許，葉姓老翁自屏東市住處騎機車出門，出門前還曾在臉書貼泰武鄉武潭瀑布風景照，家屬曾撥打他的行動電話，但手機關機，便向屏東警分局民族派出所報案協尋，調閱最後手機基地台位置在高雄市小港區中亨街附近，屏東警方才請高雄市警小港、林園2分局協尋葉翁去向。

小港、林園2分局與消防隊於8月16日晚間找到機車，持續搜尋才發現老翁遺體。

葉姓老翁失蹤隔日，高雄警方在林園、小港交界山區，找到他的機車。記者林保光／翻攝
高雄警、消今天傍晚在林園、小港交界山區邊坡，找到葉姓老翁遺體。記者林保光／翻攝
屏東 遺體 失蹤 高雄市

