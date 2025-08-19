苗栗警巡邏車與轎車碰撞再撞挖土機 雙方駕駛均受傷送醫
苗栗縣後龍鎮新港三路與高鐵六路口，今天上午發生一起警用巡邏車與轎車碰撞事故，巡邏警車最後再撞擊在道路上施工的挖土機，雙方駕駛受輕傷送醫後均無大礙，事故原因由警方持續調查並釐清雙方肇責。
警方初步調查，今天上午8點半，事發當時警用巡邏車沿新港三路西往東直行，準備前往台72線北勢大橋處理一起交通事故。巡邏車駕駛員警開啟警示燈與警報器前往事故現場，行經後龍鎮新港三路與高鐵六路口時，與1輛沿高鐵六路由南往北行駛轎車，雙方於路口處發生碰撞。
接著，警巡邏車偏離動向，再撞擊路口進行下水道工程所停放的挖土機，轎車則是衝撞路肩綠化帶才煞停，幸都未再波及其他人車。經檢測雙方駕駛許姓員警與林姓女子均無酒精反應。
警方表示，事故發生後，員警立即通報119救護人員及其他巡邏同仁到場協助處理並將傷者送醫，詳細肇事原因由警方持續釐清並進行後續處理。
