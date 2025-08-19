快訊

花蓮透天厝傍晚突起火 住戶為救狗跑回屋內遭嗆傷送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午4時許突發火警，大量濃煙直往天上竄，屋內姊弟倆先是聽到一樓發出爆炸聲響，往樓下查看發現都是濃煙，趕緊抱著寵物狗往外逃，但狗狗疑受驚嚇衝往二樓，姊弟跑回屋內想救狗卻嗆傷送醫，詳細起火原因還要進一步調查。

逃生的姊弟向消防員說明，當時他們在二樓，聽到一樓發出爆炸聲響，下樓查看看到後面廚房都是濃煙，確定瓦斯爐沒有在煮東西，想嘗試滅火卻被燙到。

據了解，這戶人家裡有養一隻狗，姊弟倆因濃煙實在太大，趕快抱狗逃生，但狗疑似受到驚嚇跑回屋內，2人為了救狗又跑進火場而被嗆傷，由救護人員緊急送醫暫無大礙，但寵物狗卻在往2樓樓梯轉角過世，讓家人們難過不已。

屋主太太得知消息後衝回家，看到居住多年的房子被燒得燻黑，難過得流下眼淚，一旁來關心的吉安鄉長游淑貞擁抱安慰。這起火警剛好遇到下班尖峰時間，周邊交通一度受阻，好在有義警協助指揮交通。

花蓮縣消防局指出，下午4時許接獲報案南埔八街24巷一處住宅有火煙冒出，立即派出仁里、吉安、花蓮、自強、特搜等14車、21人救火，現場為二層樓的RC建物頂樓鐵皮加蓋，很快就把火勢控制住，沒有進一步向四周擴大，約在下午5時30分撲滅火勢，後續由火調人員調查，沒有人員受困傷亡。

花蓮縣吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午4時許突發火警，屋主太太得知消息後衝回家難過不已。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午4時許突發火警，屋主太太得知消息後衝回家難過不已。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午發生火警，大量濃煙直往天上竄。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午發生火警，大量濃煙直往天上竄。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午突發火警，大量濃煙直往天上竄。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉南埔八街一棟透天厝今天下午突發火警，大量濃煙直往天上竄。記者王思慧／攝影

花蓮 吉安 火災 寵物 狗狗

