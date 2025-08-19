嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣男子自2019年起5年來因闖紅燈、酒駕等交通違規遭裁罰22件、47萬餘元，執行單位多次催繳置若罔聞，直至查封名下土地，他才緊張一次繳清。

行政執行署嘉義分署表示，年約45歲曾姓男子從2019年起多次因騎乘機車闖紅燈等違反交通法規行為被舉發裁處罰鍰，2023年6月30日更因拒絕酒測罰鍰18萬元並吊銷駕駛執照。不料，他仍未記取慘痛教訓，2個月後同年9月9日再度被查獲無照駕駛又酒駕罰鍰9萬元。22筆交通罰鍰案件合計欠繳金額47萬3800元，嘉義區監理所隨即將案件移送嘉義分署執行。

嘉義分署執行人員收案後先通知曾男繳納，通知書上並註明如果一時無法完全清繳，也可與分署人員聯繫辦理分期繳納。但是，曾男在收到通知後既不繳納也不提出說明，執行人員只好續行調查他的財產以供執行。經查他在嘉義縣民雄鄉有筆約52坪土地，該筆土地有抵押權登記，權利價值200萬元。執行人員發函地政事務所查封土地，並通知曾男。

曾男知道土地被查封後態度180度大轉變，主動與執行人員聯繫確認欠繳金額後，於查封土地第4天繳清所有罰鍰，執行人員立即通知地政事務所解除土地查封登記。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義男5年欠繳罰鍰47萬餘元，直至查封土地，他才一次繳清欠稅。圖／翻攝畫面

