聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

小心鳥屎引發火警！彰化市中華路571巷一棟大樓今天下午發生火災，疑因住戶開啟熱水器時，引燃周邊堆積甚厚的鳥屎，雖然未釀成災害，但消防人員說，頭一次遇到鳥屎成了火種，呼籲民眾要盡量清除熱水器周邊火源，以免引發火警。

彰化縣消防局是在今天下午3時15分許接獲報案，指位在彰化市中華西路571巷一棟大樓的10樓，發生住宅火警，立即調派33輛消防車、1輛救護車，及消防人員7名前往救援，但到場時，消防人員還未出水，住戶已自行撲滅。

消防人員了解火警原因時，住戶表示，疑因開啟熱水器時，燃燒堆置在熱水器周邊的鳥屎，引發火警。

住戶表示，由於剛搬到此一租處，還未檢視及了解周邊環境，待火警發生後，才發現熱水器周邊及地上堆積約10公分厚的鳥屎，由於已經乾掉，可能在熱水器點火時，引燃鳥屎成災。

消防人員表示，頭一次遇到引燃鳥屎造成火警，呼籲民眾使用熱水器時，要注意清除周邊可能引燃火源的物品，否則一有不慎，即可能釀成火災。

彰化市中華路571巷一棟大樓今天下午傳出火警，疑因住戶開啟熱水器時，引燃周邊堆積甚厚的鳥屎，造成火警。圖／消防局提供
鳥屎 火災 住戶 熱水器 消防人員

醫師娘離奇燒死案疑點重重 院長夫被爆曾犯強制猥褻罪獲判緩刑

宜蘭63歲王姓醫師娘日前在北宜公路開車墜谷，幸運獲救，3天後卻在家離奇燒死，疑點重重。醫師娘的丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長...

影／騎自行車遭右轉水泥預拌車輾過 桃園大園男 「頭消失」死亡

桃園市大園區園航路今上午發生一起死亡車禍，一名57歲莊姓男子騎著腳踏車沿大觀路往大園方向直行，遭右轉的混凝土預拌車撞上，...

鳥屎釀禍！彰化大樓周邊10公分積屎 住戶開熱水器引發火警

小心鳥屎引發火警！彰化市中華路571巷一棟大樓今天下午發生火災，疑因住戶開啟熱水器時，引燃周邊堆積甚厚的鳥屎，雖然未釀成...

持千元假鈔買提神飲料 桃園男遭逮稱「不知道」：大不了還錢

桃園市8月12日上午9時30分許，一名46歲陳姓男子駕車到春日路上檳榔攤，掏出千元鈔票購買55元的提神飲料，店員收下後找零945元，對方隨即離去。沒多久店長卻發現該鈔票竟是假鈔，便向桃園分局報案...

影／母騎車去急診見12歲女兒癱軟倒地 頭份警員即刻救援

苗栗縣頭份市朱姓婦人昨天下午騎機車載生病的12歲女兒要前往醫院急診，不料途中女童突然暈眩癱軟，從機車上滑落倒地，無法行走...

防三峽路口衝撞3死12傷慘劇再現 新北警20日新增4處科技執法路口

為提升學童及行人用路安全並遏止大型車違規，新北警明天（20日）將啟用三峽、樹林及八里共4處路口科技執法設備，運用AI偵測...

