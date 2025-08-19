鳥屎釀禍！彰化大樓周邊10公分積屎 住戶開熱水器引發火警

小心鳥屎引發火警！彰化市中華路571巷一棟大樓今天下午發生火災，疑因住戶開啟熱水器時，引燃周邊堆積甚厚的鳥屎，雖然未釀成災害，但消防人員說，頭一次遇到鳥屎成了火種，呼籲民眾要盡量清除熱水器周邊火源，以免引發火警。

彰化縣消防局是在今天下午3時15分許接獲報案，指位在彰化市中華西路571巷一棟大樓的10樓，發生住宅火警，立即調派33輛消防車、1輛救護車，及消防人員7名前往救援，但到場時，消防人員還未出水，住戶已自行撲滅。

消防人員了解火警原因時，住戶表示，疑因開啟熱水器時，燃燒堆置在熱水器周邊的鳥屎，引發火警。

住戶表示，由於剛搬到此一租處，還未檢視及了解周邊環境，待火警發生後，才發現熱水器周邊及地上堆積約10公分厚的鳥屎，由於已經乾掉，可能在熱水器點火時，引燃鳥屎成災。

消防人員表示，頭一次遇到引燃鳥屎造成火警，呼籲民眾使用熱水器時，要注意清除周邊可能引燃火源的物品，否則一有不慎，即可能釀成火災。