影／母騎車去急診見12歲女兒癱軟倒地 頭份警員即刻救援

苗栗縣頭份市朱姓婦人昨天下午騎機車載生病的12歲女兒要前往醫院急診，不料途中女童突然暈眩癱軟，從機車上滑落倒地，無法行走，頭份警分局警員張哲瑋、溫霦羽發現，了解情況後立即將女童背上警車，3分鐘內就將女童送到為恭紀念醫院急診，讓家屬一再稱謝。

43歲朱姓婦人昨天下午因女兒身體不適，騎機車要載女兒前往醫院，不料在中華路下公園附近路段，女兒從機車滑落到地上，婦人只好先將機車找地方停放，當時2名警員因收到違停檢舉，在下公園、中山市場一帶執行違停取締，見狀上前詢問，得知情況緊急，立即將女童背進警車就座，協助女童就醫，行經路口時並鳴放警笛縮短送醫時間，3分鐘內安全抵達醫院急診室，家屬非常感謝警方積極協助，一再向警方道謝。

頭份警分局長郭譯隆表示，頭份派出所員警積極協助民眾，讓女童順利就醫，熱心為民服務行為，足為表率；藉此呼籲民眾，如遇意外或受傷，應立即撥打119向救護人員尋求協助，把握黃金救護時間，以提升最大救護效能。