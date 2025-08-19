醫師娘離奇燒死案疑點重重 院長夫被爆曾犯強制猥褻罪獲判緩刑

宜蘭63歲王姓醫師娘日前在北宜公路開車墜谷，幸運獲救，3天後卻在家離奇燒死，疑點重重。醫師娘的丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長，今遭人起底，他曾在8年前對跟診護士做出擁抱等猥褻動作，當時夫妻努力爭取與被害人和解，最後獲判緩刑，兩人攜手走過風波，未料妻子竟遭不幸。

三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍16日下午發生火警，婦人的丈夫發現後衝進客廳救人，王婦被救出已無心跳呼吸，救護車送醫後仍傷重不治；經查，該婦人竟是3天前在颱風天開著賓士車前往北宜公路，連人帶車墜落80公尺，墜谷幸運獲救後，與丈夫相擁而泣，未料3天後逃不過，死於自家火警。

火調人員發現起火點是客廳沙發下方，面積不到3坪，火勢於消防局接獲報案及到場撲滅不到半小時，為何婦人沒有逃生跡象？現場也沒有聞到油漬味，未發現汽油瓶罐或打火機，也沒有其它的疑疑瓶罐，全案疑點重重。

經查，死者的丈夫是宜蘭員山醫院院長，主治身心科，現年67歲，原服務於三軍總醫院北投分院院長，55歲退休後來到宜蘭，擔任員山醫院院長至今10餘年，一對子女都在美國，農舍透天厝只有兩人居住，與附近鄰居互動不多，尤其好一陣子都未見醫師娘出門，連倒垃圾都不常見。

醫師娘燒死過程有諸多疑點，如今被爆出呂姓院長於2017年6月間，當時已經擔任院長的他在宜蘭市某醫院診間，以歡迎重返職場的護士為由，數度開口要求擁抱護士，護士擔心鬧僵未來跟診會被刁難，勉為其難起身擁抱，但沒想到呂院長這一抱就是幾分鐘，後來又趁機襲胸。

猥褻女護士案爆發後進入司法調查，王婦努為丈夫奔走協商，雙方獲和解，宜蘭地方法院審酌相關事證，認定呂男犯強制猥褻罪，考量他與被害人和解，也沒有前科，處有期徒刑8月，緩刑3年，夫妻攜手走過這段風波。