持千元假鈔買提神飲料 桃園男遭逮稱「不知道」：大不了還錢

陳男表示鈔票是撿到的，不知道是假鈔，大不了還錢就好。圖：讀者提供

桃園市8月12日上午9時30分許，一名46歲陳姓男子駕車到春日路上檳榔攤，掏出千元鈔票購買55元的提神飲料，店員收下後找零945元，對方隨即離去。沒多久店長卻發現該鈔票竟是假鈔，便向桃園分局報案。經警方調閱監視器鎖定車號搜尋，在大有路一處宮廟停車場找到陳男，他表示鈔票是撿到的，不知道是假鈔，大不了還錢就好，警方將其帶回釐清，並依法函請偵辦。

警方表示，8月12日上午同安派出所副所長沈賢祥及警員張簡宇全接獲轄內春日路某檳榔攤店長何小姐報案，表示有男子持偽鈔購物，員警立即趕抵現場。據了解，有名男子駕車到店前，拿出1千元表示要購買55元1瓶的提神飲料，店員不疑有他，送上保力達收了錢，找了945元給該男子，對方隨即駕車離開。原本很正常的買賣，過不久店長卻發現對方給的是玩具鈔，何店員更自責的哭泣。

店員不疑有他，送上保力達收了錢，找了945元給該男子。圖：讀者提供

警方進一步說明，員警立即調閱監視器鎖定車號，掌握嫌犯逃逸路線擴大搜尋，2個多小時即在大有路某宮廟停車場查獲陳男，他表示錢是撿來的，不知道是假鈔，大不了還錢就好，員警立即將其帶返所內釐清案情，依法函請偵辦。同時呼籲商家，店舖收取款項應多加注意，遇有可疑請立即報案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：持千元假鈔買提神飲料 桃園男遭逮稱「大不了還錢」

假鈔 店員 鈔票

