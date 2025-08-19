快訊

防三峽路口衝撞3死12傷慘劇再現 新北警20日新增4處科技執法路口

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為提升學童及行人用路安全並遏止大型車違規，新北警明天（20日）將啟用三峽、樹林及八里共4處路口科技執法設備，運用AI偵測辨識取締違規。其中包含5月間發生3死12傷悲劇的三峽區學成陸與國成街口，呼籲用路人遵守交通規則以免受罰。

新北市警局指出，三峽區學成路與國成街口（北大國小周邊）科技執法，主要是取締車輛不停讓行人及行駛時段性禁行路段，管制時段內所有車輛均不得駛入國成街。另因大型車於上、放學時段行駛將對學童通行造成危害，樹林區柑園街2段柑園國中前亦設置科技執法設備，偵測取締禁止時段違規通行之大貨車。

為防制大型車事故，新北警於八里區賢三街及三峽區國慶路建置科技執法取締大貨車違規行駛管制區，盲測宣導期間偵測八里區賢三街違規130件、三峽區國慶路違規109件、三峽區學成路與國成街口違規422件，明天（20日）將正式執法。新北警提醒用路人，行車時務必遵守交通規則共同維護交通安全，避免違規受罰。

新北市三峽區學成陸與國成街口科技執法設備。記者黃子騰／翻攝
新北市三峽區學成陸與國成街口科技執法設備。記者黃子騰／翻攝
科技執法設備清楚拍下大型車違規行為。記者黃子騰／翻攝
科技執法設備清楚拍下大型車違規行為。記者黃子騰／翻攝

