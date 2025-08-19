快訊

見有狗撲來 他急抱起狗防被咬 結果自己受傷 檢方起訴攻擊犬的主人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

賴姓男子遛狗時未拉好繩子，朝陳姓男子飼養的狗狂奔過去。陳男急忙抱起狗保護他，結果自己因狗攻擊而受挫傷。檢察官偵查後，依過失傷害罪嫌起訴賴男。

檢方起訴指出，賴男今年4月11日上午10時50分左右，用繫繩牽引他養的狗出門散步時，因未注意而鬆脫牽繩。陳男也帶狗出門在附近散步，賴男的狗發現陳男的狗時，朝對方撲去，陳男見狀，急忙抱起自己的狗，免得被賴男的狗的咬傷。

陳男雖然把狗高高抱起來，但賴男的狗攻擊未間斷，在撲咬陳男的狗的過程中，陳男也被賴賴的狗攻擊，造成手部挫傷。

當地有監視器拍下賴男的狗攻擊陳男的狗的過程，陳男事後驗傷並報案。新北市瑞芳警分局製作筆錄後，將全案函送基隆地檢署偵辦。

檢察官依據賴男供述和陳男證述內容，以及監視器畫面、診斷證明書和傷勢照片，另查出賴男曾有類似行為被法院判決有罪，依過失傷害罪嫌起訴賴男。

刑法第284條規定，因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

賴姓男子遛狗時未拉好繩子，朝陳姓男子飼養的狗狂奔過去。陳男急忙抱起狗保護他，結果自己因狗攻擊而受挫傷。檢察官偵查後，依過失傷害罪嫌起訴賴男。聯合報系資料照
