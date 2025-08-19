聽新聞
7旬阿北騎自行車誤闖86快速道路 好心民眾開車尾隨保護其安危
今清晨6時許有民眾行經台86快速道路時，發現對向有阿伯騎自行車誤闖快速道路，擔心他發生意外，隨後又迴轉上快速道路，跟在他後面保護且報警處理，警方據報後趕到現場，將70多歲黃姓阿伯攔停後，將他帶返派出所，通知家屬帶回。「還好有你」不少民眾感謝這好心民眾。
台南市警六分局灣裡所巡佐李明杰說，分局接獲110報案，有民眾騎乘自行車誤闖台86快速道路，警方隨即派員前往，經查長者為了去安平，騎乘電動輔助自行車誤闖台86快速道路。
警方將他攔停後，發現他疑似重聽，溝通上有困難，為避免發生危害，將車輛移置，並將他帶回派出所查證身分，隨後通知家屬帶他返家。
警方指出，因該行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，可處3000元以上6000元以下罰鍰，已依規定開罰，並呼籲民眾隨時關心家中長者駕駛狀況，避免發生危險。
民眾在網路社群「爆廢公社」發文，稱剛剛下台86快速道路時，發現對向有個阿北，於是又回轉上去保護老人家兼報案。同時，民眾謝謝台南市警局110火速派員前來處理，避免可能發生的事故。
然而，畫面中，阿北騎電動輔助自行車搖搖晃晃的，還發生自撞護欄摔倒，民眾說，還好有你，這位阿伯太危險了。也有民眾表示，好可伯，看完心驚膽跳，還好有您協助阿伯。不少民眾也感謝PO文者「好人一生平安」。
