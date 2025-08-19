影／台74線黑狗亂竄 烏日警和熱心市民用了這招才順利「逮捕」

台中市台74線北上2公里處日前發現有一隻黑狗在車道亂竄，烏日警分局據報，擔心引發交通事故，立即派員前往捕抓，後來在路人提供繫繩、狗餅乾與防咬頸圈下，警民協力把狗兒帶上警車，為快速道路解除一場危機。

烏日警分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員許庭榮、林佩璇據報後，在74線北上3.4公里處發現黑狗，立即開啟警示燈及警報器實施交通管制，並指揮提醒後車減速。​

警員費了好大的勁，但黑狗不願意就範，還作勢要咬人。所幸一位陳姓市民開車路過，他立刻停車提供繫繩、狗餅乾與防咬頸圈，最後才成功將狗抱上警車。並因動保人員尚未到場，員警於是把狗兒先帶回所裡。

在派出所實習的特考班學員張婉婷見狀，立刻自掏腰包買來美味的狗罐頭，讓黑狗食慾大開，後來並把狗兒交給動物之家帶回安置。