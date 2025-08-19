快訊

影／台74線黑狗亂竄 烏日警和熱心市民用了這招才順利「逮捕」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市台74線北上2公里處日前發現有一隻黑狗在車道亂竄，烏日警分局據報，擔心引發交通事故，立即派員前往捕抓，後來在路人提供繫繩、狗餅乾與防咬頸圈下，警民協力把狗兒帶上警車，為快速道路解除一場危機。

烏日警分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員許庭榮、林佩璇據報後，在74線北上3.4公里處發現黑狗，立即開啟警示燈及警報器實施交通管制，並指揮提醒後車減速。​

警員費了好大的勁，但黑狗不願意就範，還作勢要咬人。所幸一位陳姓市民開車路過，他立刻停車提供繫繩、狗餅乾與防咬頸圈，最後才成功將狗抱上警車。並因動保人員尚未到場，員警於是把狗兒先帶回所裡。

在派出所實習的特考班學員張婉婷見狀，立刻自掏腰包買來美味的狗罐頭，讓黑狗食慾大開，後來並把狗兒交給動物之家帶回安置。

烏日警分局長劉雲鵬表示，熱心的陳姓市民與特考班實習生，恰好也有養狗，共同發揮愛心成功救援，避免發生路殺或交通事故。他呼籲，民眾發現動物誤闖道路，切勿自行急煞或追捕，以免引發二次事故。應立即撥打110通知相關單位。並提醒飼主落實寵物繫繩與防逃逸措施，守護毛孩也守護用路安全。

警員買來美味的狗罐頭，讓黑狗食慾大開。圖／民眾提供
警民合作，最後才成功將狗抱上警車。圖／民眾提供
