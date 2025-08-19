快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

新加坡富商急缺錢 桃園女衝當舖抵車借款真相曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名42歲的女子所交往的新加坡富商男友因生意周轉需求，要求她匯款協助，雖然雙方素未謀面，但聽到男友要求後，心急如焚的跑到桃園市中壢區環北路當鋪，要以車輛借貸50萬元，警獲報到場立即阻止，所幸未造成憾事。

中壢警分局中福派出所於前天下午2時許，接獲報案稱中壢區環北路「葡京當鋪」有女子疑似遭詐騙，該女子要以車輛借貸50萬元，請求警方到場協助。

中福派出所員警梁欣博立即趕赴現場，了解後發現該名女子表示，她所交往的新加坡富商男友因生意周轉需求，要求她匯款協助，雖然雙方素未謀面，但彼此以老公老婆相稱，女子聽到男友要求後，心急如焚的跑到當鋪，要以車輛借貸50萬元供男友使用，男友也承諾返國後會償還。

所幸業者機警，察覺異狀後拒絕借貸，並立即通報警方，梁員到場後檢視該女子LINE對話內容後，發現情節與「愛情詐騙」手法相符，當場告知這是騙局，並提醒女子切勿輕信陌生人所提金錢要求，在警方與當鋪業者合作下，成功避免女子蒙受鉅額財損。

中壢警分局長林鼎泰表示，愛情詐騙常見以「戰地醫生」、「知名演員」、「海外富商」、「急需周轉」、「包裹卡關」、「家人生病/過世」等話術博取同情及信任，再誘導受害人借貸或匯款。呼籲民眾應提高警覺，若遇到任何涉及金錢往來之情況，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110查證。

林鼎泰強調，防詐需要全民共同參與，藉由警民合作有效築起反詐安全網，守護社會民眾財產安全。

1名42歲的女子所交往的新加坡富商男友因生意周轉需求，要求她匯款協助，心急如焚的跑到桃園市中壢區環北路當鋪，要以車輛借貸50萬元，但一切都是騙局。記者翁唯真／翻攝
1名42歲的女子所交往的新加坡富商男友因生意周轉需求，要求她匯款協助，心急如焚的跑到桃園市中壢區環北路當鋪，要以車輛借貸50萬元，但一切都是騙局。記者翁唯真／翻攝

男友 詐騙 當鋪

