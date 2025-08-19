苗縣台1西湖路段發生曳引車自撞翻覆 南下車道封閉長達4小時

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣西湖鄉位在台1線北向120公里處，今天清晨發生一起曳引車翻覆交通事故，現場肇事曳引車駕駛疑因精神不繼，車輛撞中央分隔島後翻覆在南向車道，所幸駕駛輕微受傷，經查駕駛無飲酒情形，詳細肇事原因由警方調查釐清中。

據了解，今天清晨4點多，一名62歲陳姓男子駕駛曳引車沿台一線由南往北行駛時，行經事故路段時疑因精神不濟發生自撞事故，由於車身翻覆在南下內線車道，事發後警方也暫時封閉南下車道進行吊掛作業，直到上午9點左右才排除恢復通行。

肇事陳姓駕駛受輕傷，一度受困車內，被拉救出來送醫治療後，已無大礙。他向警方稱說，載貨從台中梧棲到林口，貨櫃裝載梅子，當時精神恍惚而自撞。

警方呼籲民眾駕車前務必確認自身精神與身體狀況良好；行經彎道時，應隨時注意前方路況並減速慢行，以確保自己與他人的交通安全。

事發後,警方封閉車道進行吊掛作業,直至上午9點左右才排除恢復通行。圖/警方提供
事發後，警方封閉車道進行吊掛作業，直至上午9點左右才排除恢復通行。圖／警方提供
肇事曳引車自撞中央分隔島後翻覆在南下車道，警方也暫時封閉車道進行吊掛作業。圖／警方提供
肇事曳引車自撞中央分隔島後翻覆在南下車道，警方也暫時封閉車道進行吊掛作業。圖／警方提供
肇事曳引車自撞中央分隔島後翻覆在南下車道，警方也暫時封閉車道進行吊掛作業。圖／警方提供
肇事曳引車自撞中央分隔島後翻覆在南下車道，警方也暫時封閉車道進行吊掛作業。圖／警方提供

