聽新聞
0:00 / 0:00
彰化課照班管教弱勢學童 被迫下跪畫面曝光惹議
彰化縣陽光少年展夢會課後照顧班遭爆出去年以「罰跪」方式管教弱勢孩童，畫面近日流出引發輿論撻伐，不少人憂心對孩子造成難以抹滅的陰影。對此，彰化縣政府表示，該案其實在去年即接獲陳情，經調查確認屬不當管教，協會已遭裁罰3萬元並撤銷補助，負責人陳姓理事長也已自行辭職。
粉絲專頁「德州媽媽沒有崩潰」也接獲爆料，貼出兩名孩童被迫下跪的照片與影片。貼文指出「照片中的兩個孩子才7、8歲，我知道是誰，講出來你們可能也知道，因為他們的家庭曾出現在社會新聞中。」她也指出，「老師心裡明明很清楚，這些孩子的人生已是困難模式，請停止這樣羞辱小孩。」
從影片可見，兩名孩童原本在一起玩耍，陳姓理事長則坐在一旁滑手機，隨後只用手指了指地面，孩子就立刻下跪。另有其他流出照片顯示，孩童跪地舉手，被懷疑不是單一事件。不過，已辭職的陳姓理事長說，因當時孩子們用筷子互戳，很危險，才會處罰；其中一名受罰孩童家屬則回應，當時機構負責人有解釋，孩子因淘氣受處罰，他們選擇諒解。
縣府社會處說明，該案依兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰3萬元，經查部分管教方式確有不當，去年11月召開裁罰會議，裁處罰鍰，並同步停止補助相關方案，協會理事長也已請辭，後續持續追蹤。
縣府強調，對任何涉及侵害兒少權益的行為絕不寬貸，將持續加強社區照顧方案人員的教育訓練與督導機制，並秉持「零體罰、零容忍」原則，確保弱勢兒少能在安全、尊重與關懷的環境中成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言