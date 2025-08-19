快訊

彰化課照班管教弱勢學童 被迫下跪畫面曝光惹議

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣陽光少年展夢會課後照顧班遭爆出去年以「罰跪」方式管教弱勢孩童，畫面近日流出引發輿論撻伐，不少人憂心對孩子造成難以抹滅的陰影。對此，彰化縣政府表示，該案其實在去年即接獲陳情，經調查確認屬不當管教，協會已遭裁罰3萬元並撤銷補助，負責人陳姓理事長也已自行辭職。

粉絲專頁「德州媽媽沒有崩潰」也接獲爆料，貼出兩名孩童被迫下跪的照片與影片。貼文指出「照片中的兩個孩子才7、8歲，我知道是誰，講出來你們可能也知道，因為他們的家庭曾出現在社會新聞中。」她也指出，「老師心裡明明很清楚，這些孩子的人生已是困難模式，請停止這樣羞辱小孩。」

從影片可見，兩名孩童原本在一起玩耍，陳姓理事長則坐在一旁滑手機，隨後只用手指了指地面，孩子就立刻下跪。另有其他流出照片顯示，孩童跪地舉手，被懷疑不是單一事件。不過，已辭職的陳姓理事長說，因當時孩子們用筷子互戳，很危險，才會處罰；其中一名受罰孩童家屬則回應，當時機構負責人有解釋，孩子因淘氣受處罰，他們選擇諒解。

縣府社會處說明，該案依兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰3萬元，經查部分管教方式確有不當，去年11月召開裁罰會議，裁處罰鍰，並同步停止補助相關方案，協會理事長也已請辭，後續持續追蹤。

縣府強調，對任何涉及侵害兒少權益的行為絕不寬貸，將持續加強社區照顧方案人員的教育訓練與督導機制，並秉持「零體罰、零容忍」原則，確保弱勢兒少能在安全、尊重與關懷的環境中成長。

彰化縣陽光少年展夢會遭爆出去年以「罰跪」方式管教弱勢孩童，畫面近日流出引發輿論撻伐。圖／讀者提供
彰化縣陽光少年展夢會遭爆出去年以「罰跪」方式管教弱勢孩童，畫面近日流出引發輿論撻伐。圖／讀者提供

