女兒遭鄰居(圖中男子)帶走從此不回家，媽媽明查暗訪發現女兒已經在賣毒還遭毆打，卻因女兒已成年受個資法保護束手無策。圖：讀者提供

桃園市一名母親小虞（化名）向《桃園電子報》投訴，她今年剛滿18歲的女兒小花，因為有身心障礙的問題，遭鄰居有販毒前科的男子拐騙出走，疑似遭到控制被餵毒還幫忙販毒，期間因為被毆打送醫被醫院護士通報社工。小虞害怕女兒身處險境，可能遭到不測，但求助警方、社工系統卻都遇到難以突破的瓶頸，因為小花已年滿18歲，警方不能夠透露個資，這個情況讓小虞如熱鍋上的麻蟻，悲痛控訴政府口口聲聲要建構的社會安全網已經出現大漏洞。

小虞說，女兒從小就有嚴重的人際問題，與社會格格不入卻又渴望友情和關注，雖然很積極的想尋求朋友的互動，卻因為不善與人交流而處處遭到排擠。為此，小花經常拿家中的物品和金錢去送給朋友，企圖換來短暫的友情。小花上了高中之後，看見同學和男友交往，更是渴望自己也能擁有愛情。小虞說，鄰居家一名前科累累的已婚男子小王(化名)，就是利用小花這個弱點，和她交往並在今年3月底的時候將她帶走，至此讓小虞陷入無止盡的噩夢當中。

小虞說，女兒離家的那一天剛好是爸爸的生日，29號那天還打電話回來說要幫爸爸慶生，但30日當天就失約沒有回家了，打電話給她也沒有接。31日早上小虞在巷口早餐店看到女兒和那名男子在一起吃早餐，小虞生氣罵了小花，他們跑走後就此沒回家。

鄰居男子得知女孩母親報警後，經常到她家口騷擾，圖為男子拿著手機對著女孩母親家中拍照。圖：讀者提供

4月4日凌晨小虞請幾位鄰居男生假裝要買毒把小花騙出來，小花果然依約出現，還稱呼這幾位男生為「老闆」，問他們要不要買毒？交談中小花說自己曾遭到3個男生毆打，後來報警，但警察來時小王和小花也跑了。小虞透過這幾位年輕人得知女兒如今在幫小王販毒又遭毆打，心如刀割但卻無計可施。

小虞說，當天稍晚警察打電話給她說有找到女兒他們，但小花向警察表示自己沒有被揍也不願意見媽媽，警方也只好讓小花又跟對方走了。4月16日小虞又再去自強派出所報失蹤，警察突然跟她說，這是家暴保護案件不能刊登女兒照片，小虞才驚覺自己已經被控是家暴加害者，指控她家暴的很可能就是她自己的女兒小花。小虞後來打了1999和113申訴，5月4日又重新去報失蹤的時候才將家暴紀錄刪除。

4月25日，小虞找里長協助，里長說會請警察注意也叫她去找議員尋求協助，結果議員助理說她們問了警察，說警察持續有跟小花聯繫，並強調她在外地讀書讀的好好的就是不想見她。小虞說孩子都休學了怎麼可能在念書？

直到6月5日新北刑大主動找到小虞，說要來抓小王，也承諾會幫她找回孩子，小虞因此滿懷希望的去了新北刑大做筆錄當證人，終於7月22日警察拿到搜索票去抓捕對方，但卻沒看到女兒小花的蹤跡，問了小王，對方說沒有在一起了，警察也沒有辦法，最後也因為查獲毒品量不多只能放了對方。

到了7月24日，小虞接到興國派出所來電，說女兒去把失蹤案註銷了，小虞問了社工和警察才大約拼湊出，是醫院的護理師報警有人被揍受傷，後來家暴防治社工有介入對小花開案，但最後家暴社工也因為聯絡不到小花就此結案。

小虞表示，這段期間她找了非常多議員，立委，多到她自己都忘記找過誰了，大概只要有人推薦或想的到全部都找了。但是清一色的，他們最後都在與警方了解後就說無法干預。小虞說，有的民代很熱心會跟警方多問一些，然後安慰她說不要擔心，並轉述警方說法，表示都有跟孩子聯絡，有的說孩子在楊梅工作，有的說在中壢工作，日子過得很好，就是不想見媽媽。但經過調查，通通不是真的，小虞說，「我孩子仍舊跟那個詐騙販毒犯搞一起沒有工作」。

男子將車開到女孩母親家門口猛按喇叭。圖：讀者提供

小虞說，拐走她女兒的男子去年也因拒捕上過新聞，毒品跟詐騙的前科累累，對一個母親來說，自己的女兒跟這種人在一起，怎麼可能會不擔心？小虞強調，如果孩子因為叛逆，只是想要靠自己不想跟家人聯絡，在外面自己好好的過日子，父母都可以接受。但自己明明就知道女兒的身心狀況很薄弱，個性很容易被利用，又跟這種男人在一起，小虞說，「你說要叫父母，因為18歲放手，我不知道有哪一個父母可以放的了手？」

政府一直強調社會安全網，但是不是真正的落實？她很懷疑。小虞強調，包括社會、警政，甚至包括醫療，彼此之間的連結都很薄弱，到了真的有事情的時候，每個單位都想做，卻都做不了。小虞說，自己的女兒因為個資法，結果變成三不管地帶，大家雖然都希望能幫忙，但是因為法律的屏障，讓大家都動不了。小虞感嘆地說，她覺得法律是出了很大的一個漏洞，政府自豪的社會安全網並不安全。她希望政府能看到這個漏洞，盡快幫助她的女兒平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園女被誘拐賣毒還遭毆打卻難尋 母泣訴：社會安全網破了

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885