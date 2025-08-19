澎湖取締非法捕魚 驚見採空氣軟管潛水捕獵

桃園市一名母親小虞（化名）向《桃園電子報》投訴，她今年剛滿18歲的女兒小花，因為有身心障礙的問題，遭鄰居有販毒前科的男子拐騙出走，疑似遭到控制被餵毒還幫忙販毒，期間因為被毆打送醫被醫院護士通報社工。

