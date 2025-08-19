聽新聞
澎湖取締非法捕魚 驚見採空氣軟管潛水捕獵
澎湖縣政府農漁局追查非法捕魚，組成澎湖非法漁撈聯合查緝小組昨晚出擊，在澎湖湖西鄉龍門外海，查獲漁船利用空氣壓縮機供氣的方式捕魚，查扣龍蝦及各種魚類20餘公斤，依違反漁業法裁罰。
據了解，澎湖縣府曾接獲檢舉，指澎湖北海、東海海域，常有漁船利用空氣軟管潛水捕魚，將漁獲公然進出赤崁等港口販售。
澎湖農漁局、澎湖海洋志工團等單位組成聯合查緝小組，昨天晚間9時許，在湖西鄉龍門外海查某嶼海域，查獲1艘漁船船員使用空氣壓縮機隨附空氣軟管，以咬管當水肺方式潛水捕魚，取締人員立即登船，查獲漁獲和所使用的空氣壓縮機和軟管。
澎湖縣農漁局表示，使用潛水器捕撈水產，可能造成特定魚種資源枯竭，農業部在1989年制定「漁船建造許可及漁業證照核發準則」，便不再核發「潛水器漁業」執照，現在使用潛水器從事採捕即屬違規，除查扣漁獲及潛水設備，將依違反漁業法開罰；依漁業法第65條可處3萬元至15萬元罰鍰。
