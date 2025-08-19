快訊

砂石車駛出隧道 撞擊前方大貨車 更前面的小貨車也被波及 3人送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

宋姓男子今天上午駕駛砂石車，沿濱海公路宜蘭往基隆方向行駛，在鼻頭漁港有設紅綠燈路口，撞上前方的大貨車，並因撞擊力道大，大貨車再撞上前方的小貨車，造成3人受傷送醫。警方獲報到場測繪，釐清事故原因及責任，並疏導車流暫時單線雙向通行。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時許接獲報案，台2線鼻頭漁港路段發生連環車禍，有3輛車發生碰撞。消防人員到場時，發現被撞的大貨車金姓司機、小貨車陳姓司機及林姓乘客有擦、挫傷，包紮後送醫。

警方初步調查，年近50歲的宋姓男子，今天駕駛砂石車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在指標85公里路段駛出鼻頭隧道時，疑未注意車前狀況及保持安全車距，直接撞上前方的大貨車，更前方的小貨車也受波及。

瑞芳警分局員警到達現場警戒並疏導交通，指揮車流單線雙向通行，交通未中斷。消防局救護車將金男送往八堵台灣礦工醫院治療，陳、林送往基隆長庚醫院治療。

宋男今駕駛砂石車沿濱海公路行駛時，在鼻頭漁港路口撞上前方的大貨車，大貨車再撞上前方的小貨車，造成3人受傷送醫。警方獲報到場測繪，釐清事故原因及責任。記者邱瑞杰／翻攝
基隆 砂石

