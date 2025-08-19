快訊

移工逾期未歸遭警攔查 1男拔腿狂奔、1女跳下北港大橋

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

逃逸移工問題成社會隱患，雲林縣警方昨晚8時許攔查一輛可疑轎車，但駕駛拒檢逃逸，在北港大橋遭警方攔停，車上1男1女倉惶逃竄，陳姓男子當場被逮，疑似是逾期未歸移工；另名女子從北港大橋一躍而下，警消連夜搜索沒找到人，今天將再繼續搜救。

北港派出所員警昨晚攔停車輛，車上1男1女均拒檢，陳姓男子棄車後拔腿狂奔，但被警方壓制，帶回北港派出所詢問，陳男自稱是逾期未歸才逃跑；另名女子從橋上往下跳，因南端屬於嘉義縣轄區，由嘉義縣消防局及朴子警分局接手，目前仍在搜救。

台灣勞動力不足，外籍移工吃苦耐勞，雇主搶著要，逾期未歸或逃跑的黑工很容易再找到新工作。一名雇主說，有些家庭的照顧需求比較高，就是需要照顧老人、煮飯、掃地、洗衣服等工作，這些全部都必須要做，若請台灣看護不只工資高，還只能照顧老人。

據了解，依照規定移工只要離開原雇主超過3天，就算是逃逸移工，但因移工口耳相傳，去山上採茶比原來長照賺得多，還有最近去滯洪池清理光電板，許多人不惜冒險也要拚經濟，移工擔心被抓到後遭遣送回國，想要待在台灣多賺點錢，緊張之下才會看到人就跑。

移民署指出，警方調查後將移送地檢署或移民署專勤隊，因需準備出境機票及文件，將先送至收容所收容，再驅逐出境遣返回國，後續來台時間須視移工違規狀況而定，包括逾期未歸天數、非法工作或者是觸犯法律等狀況，都會影響移工能再次來台的時間限制。

