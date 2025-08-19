桃園市一名42歲女子因誤信愛情詐騙，本(8)月8日跑到中壢區環北路上的當鋪，要以車輛借貸50萬元，說要協助在LINE上交往還未見過面的新加坡富商男友生意周轉，並承諾返國後會償還，所幸業者察覺異樣，隨即通報中壢警分局到場協助，成功守護女子血汗錢。

女子因誤信愛情詐騙，8月8日跑到中壢區環北路上的當鋪，要以車輛借貸50萬元。圖：讀者提供

中福派出所說明，8月8日下午14時許接獲報案稱中壢區環北路「葡京當鋪」有女子疑似遭詐騙，該女子要以車輛借貸50萬元，請求警方到場協助。員警梁欣博立即趕赴現場了解，該女子表示，她所交往的新加坡富商男友因生意周轉需求，要求她匯款協助，雖然雙方素未謀面，但彼此以老公老婆相稱，該女子聽到男友要求後，心急如焚的跑到當鋪，要以車輛借貸50萬元，並承諾返國後會償還。

所幸業者機警，察覺異狀後拒絕借貸，並立即通報警方。圖：讀者提供

警方表示，所幸業者機警，察覺異狀後拒絕借貸，並立即通報警方，梁員到場後檢視該女子LINE對話內容後，發現情節與「愛情詐騙」手法相符，當場告知這是騙局，並提醒女子切勿輕信陌生人所提金錢要求，在警方與當鋪業者合作下，成功避免女子蒙受鉅額財損。

中壢分局長林鼎泰指出，愛情詐騙常見以「戰地醫生」、「知名演員」、「海外富商」、「急需周轉」、「包裹卡關」、「家人生病過世」等話術博取同情及信任，再誘導受害人借貸或匯款。呼籲民眾應提高警覺，若遇到任何涉及金錢往來之情況，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110查證。林鼎泰強調，防詐需要全民共同參與，藉由警民合作有效築起反詐安全網，守護社會民眾財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：衝當鋪借50萬幫富商男友生意周轉 壢警、業者合作守住女子財產