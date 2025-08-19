快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龍潭警分局於今(19)日表揚轄內金融機構成功阻詐有功人員，由分局長施宇峰帶領分局團隊特地前往轄內台新銀行龍潭分行等金融機構，頒發感謝狀表揚及致贈商品禮券。

台新銀行龍潭分行於7月中旬成功攔阻民眾遭詐騙80萬元，守護被害民眾辛苦賺來的血汗錢。圖：警方提供

龍潭分局指出，統計今(114)年5月至7月共3個月，轄內金融機構成功攔阻詐騙金額共計1千8百餘萬元，其中台新銀行龍潭分行於7月中旬成功攔阻民眾遭詐騙80萬元，守護被害民眾辛苦賺來的血汗錢。銀行行員表示身為金融機構從業人員，今後也會繼續和警方共同守護人民的財產，讓不法之徒無法騙取民眾金錢財產。

警員和行員苦口婆心共同勸說，男子才回神驚覺自己差點遭人以「假投資」之詐騙手法誆騙。圖：警方提供

行員回憶起攔阻當時，一位60歲左右退休男子至銀行欲提領80萬元，聽到要提領大筆現金，立即機警關懷提問並了解原委，該男子遲疑片刻後才表示是要償還欠款所用，行員直覺有異，立即通知警方到場。龍潭派出所警員陳錫堯、沈庭禾、許晉維獲報，隨即趕赴台新銀行，到場關心瞭解案情，詳問欠款緣由及償還對象，終於突破男子心房，坦言在網路LINE通訊軟體上認識陌生男子，稱有高額回報的虛擬貨幣找他投資，經員警和行員苦口婆心共同勸說，徵求男子同意檢視手機內談話內容，再輔以投資詐欺案例相關手法解說後，此時男子才回神驚覺自己差點遭人以「假投資」之詐騙手法誆騙，頻頻向警方鞠躬道謝。

龍潭警分局長施宇峰表示，近來詐騙手法多為假投資、猜猜我是誰及假交友詐騙等類型，為防止民眾遭詐騙集團詐騙，警方積極與轄內金融機構建立聯防機制，共組防詐通報網，加強宣導反詐最新資訊，提醒行員如有遇到民眾辦理匯款、提款、約定轉帳及解除定存時，不論金額大小，如果認為民眾可能遭詐騙，務必通知員警到場協助關懷，以強化警、銀阻詐能力，共同維護民眾財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：成功守護民眾80萬血汗錢 龍潭警表揚銀行有功人員

