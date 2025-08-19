桃園市大園區今(19)日上午7時30分許發生一起死亡車禍，一名76歲曾姓婦人於濱海路3段407巷口疑似要過馬路時，遭綠燈起步42歲林姓男子駕駛之曳引車撞上並捲入車底，當場失去生命跡象，警消獲報後迅速趕抵現場，初步排除駕駛酒駕，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

曳引車於綠燈起步時未注意車前狀況，撞上疑似要過馬路的曾婦，婦人被捲入車底當場死亡。圖：讀者提供

警方表示，林男於今日上午駕駛曳引車在濱海路3段407巷口停等紅燈，於綠燈起步時未注意車前狀況，撞上疑似要過馬路的曾婦，婦人被捲入車底當場死亡，警方獲報立即到場處理，林男酒測值為0，詳細肇事原因待調查釐清。

消防局派遣消防員14名、救護車2輛、救災車6輛趕抵現場救援曾婦明顯死亡未送醫。圖：讀者提供

消防局說明，當時接獲報案人稱有民眾受困車底，隨即派遣消防員14名、救護車2輛、救災車6輛趕抵現場救援，現場為聯結車與行人發生交通事故，曾婦明顯死亡未送醫。

本文章來自《桃園電子報》。原文：過馬路遇死劫！7旬婦捲曳引車底當場身亡