快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

過馬路遇死劫！7旬婦捲曳引車底當場身亡

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區今(19)日上午7時30分許發生一起死亡車禍，一名76歲曾姓婦人於濱海路3段407巷口疑似要過馬路時，遭綠燈起步42歲林姓男子駕駛之曳引車撞上並捲入車底，當場失去生命跡象，警消獲報後迅速趕抵現場，初步排除駕駛酒駕，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

376361 0
曳引車於綠燈起步時未注意車前狀況，撞上疑似要過馬路的曾婦，婦人被捲入車底當場死亡。圖：讀者提供

警方表示，林男於今日上午駕駛曳引車在濱海路3段407巷口停等紅燈，於綠燈起步時未注意車前狀況，撞上疑似要過馬路的曾婦，婦人被捲入車底當場死亡，警方獲報立即到場處理，林男酒測值為0，詳細肇事原因待調查釐清。

1058676
消防局派遣消防員14名、救護車2輛、救災車6輛趕抵現場救援曾婦明顯死亡未送醫。圖：讀者提供

消防局說明，當時接獲報案人稱有民眾受困車底，隨即派遣消防員14名、救護車2輛、救災車6輛趕抵現場救援，現場為聯結車與行人發生交通事故，曾婦明顯死亡未送醫。

本文章來自《桃園電子報》。原文：過馬路遇死劫！7旬婦捲曳引車底當場身亡

延伸閱讀：

  1. 自助麻將店偽裝桌遊店涉多項違規 遭桃園建管處強拆
  2. 前桃園復興區長曾志湘涉收賄360萬 桃檢建請法院從重量刑

死亡 曳引車

延伸閱讀

驚悚瞬間曝！桃園龜山砂石車撞公車 再波及曳引車釀9傷

台中曳引車和機車碰撞 騎士閃避倒竹受傷送醫

台女遊客拍照遇死劫…誤闖日本神社平交道 遭高速列車撞擊身亡

北市南港轎車遭曳引車碰撞暴衝 連撞3車衝上人行道2人送醫

相關新聞

彰化課照班管教弱勢學童 被迫下跪畫面曝光惹議

彰化縣陽光少年展夢會課後照顧班遭爆出去年以「罰跪」方式管教弱勢孩童，畫面近日流出引發輿論撻伐，不少人憂心對孩子造成難以抹...

苗縣台1西湖路段發生曳引車自撞翻覆 南下車道封閉長達4小時

苗栗縣西湖鄉位在台1線北向120公里處，今天清晨發生一起曳引車翻覆交通事故，現場肇事曳引車駕駛疑因精神不繼，車輛撞中央分...

桃園女被誘拐賣毒還遭毆打卻難尋 母泣訴：社會安全網破了

桃園市一名母親小虞（化名）向《桃園電子報》投訴，她今年剛滿18歲的女兒小花，因為有身心障礙的問題，遭鄰居有販毒前科的男子拐騙出走，疑似遭到控制被餵毒還幫忙販毒，期間因為被毆打送醫被醫院護士通報社工。

高雄風景區驚傳浮屍 婦人落水死亡

高雄市左營蓮池潭傳出婦人落水，民眾發現水上有人載浮載沉，報警求救，警、消打撈起婦人，發現她已經氣絕，由警方調查落水原因。

澎湖取締非法捕魚 驚見採空氣軟管潛水捕獵

澎湖縣政府農漁局追查非法捕魚，組成澎湖非法漁撈聯合查緝小組昨晚出擊，在澎湖湖西鄉龍門外海，查獲漁船利用空氣壓縮機供氣的方...

砂石車駛出隧道 撞擊前方大貨車 更前面的小貨車也被波及 3人送醫

宋姓男子今天上午駕駛砂石車，沿濱海公路宜蘭往基隆方向行駛，在鼻頭漁港有設紅綠燈路口，撞上前方的大貨車，並因撞擊力道大，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。