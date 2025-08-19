高雄婦牽機車誤撞路邊轎車 這原因警方認為不是車禍

高雄許姓婦人昨晚自騎樓牽機車到馬路，不料疑碰撞到陳姓男子停在路邊的轎車，引起雙方爭論。警方認為許婦未發動機車，非屬交通事故，請雙方循民事調解處理。

據了解，昨晚6時許，許姓婦人（69歲）在高雄市前鎮區一心一路的騎樓，牽重機車要到馬路，通過人行道後，因人行道與馬路之間有駁坎，不慎擦撞旁邊陳姓男子的豐田皇冠轎車；陳男在車上感覺車後被撞，下車查看，果然發現後車身有擦痕。

陳姓男子家人將影像貼網，表示本來想說小傷痕算了，結果「不乖的阿姨（指許婦）」，聲稱不是她用傷的，是車子舊傷不關她的事，還質疑「你是詐騙集團嗎」，趁陳男只好報警處理。

前鎮警分局今天表示，因陳婦「非行駛狀態，非屬交通事故」，依規定受理，並開立受理案件證明單，陳男當下未提告毀損。