揭露女演員被電視台人士性侵偷拍 江祖平再發聲：環境要尊重女性

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

高雄婦牽機車誤撞路邊轎車 這原因警方認為不是車禍

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄許姓婦人昨晚自騎樓牽機車到馬路，不料疑碰撞到陳姓男子停在路邊的轎車，引起雙方爭論。警方認為許婦未發動機車，非屬交通事故，請雙方循民事調解處理。

據了解，昨晚6時許，許姓婦人（69歲）在高雄市前鎮區一心一路的騎樓，牽重機車要到馬路，通過人行道後，因人行道與馬路之間有駁坎，不慎擦撞旁邊陳姓男子的豐田皇冠轎車；陳男在車上感覺車後被撞，下車查看，果然發現後車身有擦痕。

陳姓男子家人將影像貼網，表示本來想說小傷痕算了，結果「不乖的阿姨（指許婦）」，聲稱不是她用傷的，是車子舊傷不關她的事，還質疑「你是詐騙集團嗎」，趁陳男只好報警處理。

前鎮警分局今天表示，因陳婦「非行駛狀態，非屬交通事故」，依規定受理，並開立受理案件證明單，陳男當下未提告毀損。

前鎮分局呼籲，民眾如有行駛或其他行為導致擦、碰撞到他人車輛、物品，切勿擅自離開現場，應立即撥打110報案，由警方到場處理，避免發生爭議。

高雄許姓婦人昨晚牽機車疑擦撞路邊停車。圖／擷自threads／aryaaaababy
高雄許姓婦人昨晚牽機車疑擦撞路邊停車。圖／擷自threads／aryaaaababy

