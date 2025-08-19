影／台中驚傳高空囚禁？女警衝上頂樓 原來是阿伯遭反鎖曝曬1個多小時

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中72歲林姓管理員上周獨自到頂樓巡視、除草，因一陣大風吹過導致鐵門關上反鎖，他猛敲呼喊都沒反應，再脫下白衣朝站在樓邊揮舞求救，警方獲報一度以為是高空囚禁事件，趕到場才知林翁遭反鎖已被曝曬1個多小時，成功將他救下。

台中一分局指出，公益派出所警員馮婕妮、黃皓璁10日下午3點多在公益路、忠明南路處理車禍時，有民眾慌張上前說「旁邊高樓有人在揮衣求救！」

警方不敢大意，懷疑恐發生高樓囚禁，甚至是挾持人質事件，現場由黃員留守維持交通，馮員則進入大樓搭電梯上13樓查看。

馮進入大樓社區、管理室都空無一人，到頂樓卻聽見不停敲門聲，她立刻上前問「你是誰！」門後傳來虛弱還帶有哭腔聲音，回應說「我管理員啦！」

馮一把推開鐵門，才發現林姓老翁（72歲）滿頭大汗，氣喘吁吁地說自己上頂樓巡視、除草，下午2點時突然一陣大風將門關上反鎖，自己又忘了帶手機，且當天假日辦公大樓內人潮稀少，被困在頂樓曝曬一度不知該如何是好。

林翁向警方說，當下自己救脫掉白色上衣，面向靠近公益、忠明南路人車多的地方，一邊用力揮舞、一邊模擬打電話姿勢，再不時撞擊鐵門求救，隔了1個多小時才被路人發現報案，所幸在警方協助下脫困。

72歲林姓管理員在頂樓遭反鎖1個多小時。圖／警方提供
