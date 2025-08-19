獨／高雄大樓失火釀3死屋主兒曾打119求救 早餐店老闆被移送法辦
高市中門路某大樓今天清晨火警，火勢半小時撲滅，但房東王姓屋主住3樓的長子及2樓越南籍男女租客葬生火窟；據了解，死者王男當時曾打119求救，但仍逃不過死劫；警方疑起火點的一樓堆放易燃物加上二樓為木頭隔間釀禍，依過失致死罪將早餐店林姓業者送辦。
警消調查，高市林園區中門路一棟10樓高的大樓今天清晨4時14分許發生火警，消防局出動16車36人搶救，抵達現場後，熊熊火勢已從一樓早餐店向上竄燒至二、三樓。
當時不少住戶從睡夢中驚醒逃出屋外，住在隔鄰棟的6樓患帕金森氏症的住戶，因行動不便，起火時，嚇得半死，在他人協助下逃出屋外，仍心有餘悸。
起火處早餐店的房東71歲王姓老翁就住隔壁棟矮房，得知房屋起火跑到10多公尺的屋外焦急等候，因住在3樓的長子以及二樓的越南籍男女租客，還未見逃出火場，消防員射水線灌救，約半小時撲滅火勢。
消防員進入火場勘查，在二樓發現王翁的38歲長子倒臥在走道處，另兩間隔間雅房，各發現越南籍男女租客，3人身軀嚴重燒傷，幾乎成焦屍。王翁得知長子葬生火場，哀痛不已，不解地指「怎麼會起火？」
不幸魂斷異鄉的越南籍30歲阮姓女子和20歲趙姓男子，經警方調查，是合法移工，阮、趙2人分別去年9月和今年3月來台，原本在火場附近的食品公司上班，因昨早未到班，主管到租屋處找人才發現2人已成火場亡魂。另有名移工因火警當下剛好外出，幸運逃過一劫。
據了解，火警發生當下，屋主王翁的長子曾打119求救，一度和消防員有對話，但疑因火煙太大，逃生不及，葬送性命。
王姓屋主1年多前以每月5000元租給一樓早餐店林姓業者，經營烤布蕾、布丁燒甜點與簡餐；由於大樓火警起火處疑在一樓早餐店，警消懷疑因內部堆放一些簡餐、鍋燒麵及冰品等紙製品雜物，加上二樓用木頭隔間，周圍都是易燃物，火勢才迅速燃燒，不易逃生，導致3名死者活活被燒死。
據了解，39歲的早餐店林姓業者稱，火災發生前待到約凌晨3時許才離開，未發現異狀；因起火處疑在一樓，淋漓開早餐店後不久即起火，詳細起火原因仍由火調科調查；警詢後，先依過失致死罪將林男移送高雄地檢署偵辦。
