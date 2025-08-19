聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄大樓失火釀3死屋主兒曾打119求救 早餐店老闆被移送法辦

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市中門路某大樓今天清晨火警，火勢半小時撲滅，但房東王姓屋主住3樓的長子及2樓越南籍男女租客葬生火窟；據了解，死者王男當時曾打119求救，但仍逃不過死劫；警方疑起火點的一樓堆放易燃物加上二樓為木頭隔間釀禍，依過失致死罪將早餐店林姓業者送辦。

警消調查，高市林園區中門路一棟10樓高的大樓今天清晨4時14分許發生火警，消防局出動16車36人搶救，抵達現場後，熊熊火勢已從一樓早餐店向上竄燒至二、三樓。

當時不少住戶從睡夢中驚醒逃出屋外，住在隔鄰棟的6樓患帕金森氏症的住戶，因行動不便，起火時，嚇得半死，在他人協助下逃出屋外，仍心有餘悸。

起火處早餐店的房東71歲王姓老翁就住隔壁棟矮房，得知房屋起火跑到10多公尺的屋外焦急等候，因住在3樓的長子以及二樓的越南籍男女租客，還未見逃出火場，消防員射水線灌救，約半小時撲滅火勢。

消防員進入火場勘查，在二樓發現王翁的38歲長子倒臥在走道處，另兩間隔間雅房，各發現越南籍男女租客，3人身軀嚴重燒傷，幾乎成焦屍。王翁得知長子葬生火場，哀痛不已，不解地指「怎麼會起火？」

不幸魂斷異鄉的越南籍30歲阮姓女子和20歲趙姓男子，經警方調查，是合法移工，阮、趙2人分別去年9月和今年3月來台，原本在火場附近的食品公司上班，因昨早未到班，主管到租屋處找人才發現2人已成火場亡魂。另有名移工因火警當下剛好外出，幸運逃過一劫。

據了解，火警發生當下，屋主王翁的長子曾打119求救，一度和消防員有對話，但疑因火煙太大，逃生不及，葬送性命。

王姓屋主1年多前以每月5000元租給一樓早餐店林姓業者，經營烤布蕾、布丁燒甜點與簡餐；由於大樓火警起火處疑在一樓早餐店，警消懷疑因內部堆放一些簡餐、鍋燒麵及冰品等紙製品雜物，加上二樓用木頭隔間，周圍都是易燃物，火勢才迅速燃燒，不易逃生，導致3名死者活活被燒死。

據了解，39歲的早餐店林姓業者稱，火災發生前待到約凌晨3時許才離開，未發現異狀；因起火處疑在一樓，淋漓開早餐店後不久即起火，詳細起火原因仍由火調科調查；警詢後，先依過失致死罪將林男移送高雄地檢署偵辦。

高市林園區中門路某大樓昨天凌晨傳火警，失火的一、二樓王家住宅私人騎樓處用鐵門封死。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓昨天凌晨傳火警，失火的一、二樓王家住宅私人騎樓處用鐵門封死。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為一樓處被燒得面目全非，警方拉起封鎖線。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為一樓處被燒得面目全非，警方拉起封鎖線。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為一樓處被燒得面目全非，警方拉起封鎖線。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為一樓處被燒得面目全非，警方拉起封鎖線。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的一、二樓王家住宅私人騎樓處用鐵門封死。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的一、二樓王家住宅私人騎樓處用鐵門封死。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為一樓處被燒得面目全非，警方拉起封鎖線。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為一樓處被燒得面目全非，警方拉起封鎖線。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為二樓處被燒得面目全非。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為二樓處被燒得面目全非。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為二樓處被燒得面目全非。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟；圖為二樓處被燒得面目全非。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟。記者石秀華/攝影
高市林園區中門路某大樓今天凌晨傳火警，失火的王姓屋主住宅造成王的長子和兩名越南籍男女租客逃生不及，葬生火窟。記者石秀華/攝影

越南 早餐店

延伸閱讀

不堪虧損…國光客運4路線停駛 8月31日起由高雄、屏東客運接手

金門山外郵局大樓動土 王國材：郵務轉型走向智慧物流

2027完工？台北雙星一周2火警遭停工 捷運工程局說明

大阪鬧區道頓堀惡火 2消防隊員在6樓失聯不治

相關新聞

獨／高雄大樓失火釀3死屋主兒曾打119求救 早餐店老闆被移送法辦

高市中門路某大樓今天清晨火警，火勢半小時撲滅，但房東王姓屋主住3樓的長子及2樓越南籍男女租客葬生火窟；據了解，死者王男當...

現場堆放易燃物！林園大樓清晨惡火 半小時奪3命

高雄市林園區昨天清晨發生住宅火警，一棟大樓一、二樓陷入火海，雖半小時撲滅，但卅八歲王男和兩名租屋越南籍男女來不及逃出，燒...

金門社宅工地旁車禍 83歲翁騎車遭貨車追撞傷重不治

金門縣金湖鎮社會住宅工地附近今天下午發生一起死亡車禍， 一名83歲蔡姓老翁騎乘機車行經經武路陳仔山路口時，疑似欲左轉，遭...

高雄工地「鷹架整排倒塌」嚇人！汽機車被砸受損 罰9萬勒令停工

高雄市明誠一路528號，原本的長春藤不老莊園現正進行拆除作業，未料今日下午發生工地外圍鷹架整排倒塌，所幸未造成人員傷亡，...

失智翁颱風天外出失去蹤影 新北八里警急尋人結束虛驚

新北市66歲黃男上周三（13日）外出後失去蹤跡，因當時正值楊柳颱風侵台，北台雖未在警戒範圍但強風不斷，妻子擔心丈夫發生危...

8旬夫照顧失智妻多年…雙雙陳屍住處 嘉縣府籲善用照顧支持服務

嘉義縣六腳鄉有對八旬黃姓夫妻在家中過世多日後才被發現，經嘉義縣政府社會局關懷，2名長輩平日獨居，丈夫長年獨自照顧罹患失智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。